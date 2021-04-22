Обнаружена связь между плохим сном и болезнью Альцгеймера

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Международная группа ученых из Франции, Великобритании, Нидерландов и Финляндии обнаружила связь между недостатком сна и высоким риском развития деменции в возрасте 50-70 лет, в том числе болезни Альцгеймера.Специалисты проанализировали данные о 7959 участниках многолетнего исследования Whitehall II, начавшегося в 1985 году. Был проведен поиск ассоциаций между депривацией сна и развитием деменции в течение 25 лет наблюдений.Всего было диагностирован 521 случай деменции, при этом высокий процент заболевания наблюдался среди участников 50-70 лет, которые спали меньше шести часов в сутки вместо нормальных семи часов. При этом для людей в возрасте 50 лет риск повышался в 1,22 раза, для 60 лет — в 1,37 раза, а для 70 лет — в 1,24 раза.Поскольку исследование является обсервационным, оно не способно установить причинно-следственную взаимосвязь, поэтому связь между недостатком сна и деменцией является лишь корреляционной. Ученые также считают вероятным, что плохой сон вреден для мозга и делает его уязвимым для нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.