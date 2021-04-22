Топ-3 лучших способа следить за динамикой похудения

Не стоит фанатично взвешиваться.Девушки и мужчины, которые пытаются похудеть, наиболее часто отслеживают прогресс по цифрам на весах. Однако этот метод нельзя назвать самым показательным.Даже если вес остановился, это не значит, что фигура не меняется. Какие способы помогут четко отследить динамику похудения – рассказала фитнес-эксперт и нутрициолог Екатерина Медушкина.Как отследить динамику похудения? Думаете, ответ очевиден? Но я регулярно сталкиваюсь с тем, что девушки не могут объективно оценить свой результат, зацикливаясь на одном параметре – вес. Взвешиваясь по два раза на день, не удивляйтесь, что похудение навевает на вас тоску! Хочется видеть снижение, а там цифры скачут +/-1 килограмм. При этом внешний вид уже изменился, но радоваться некому – вы в это время переживаете, что заветный минус сегодня не случился,– отметила Медушкина.3 способа отследить изменения в теле1. Правильное взвешиваниеПо словам фитнес-тренера, взвешиваться необходимо 1 раз в неделю, утром в одно время и натощак. Оптимальное похудение в неделю – 500 – 700 граммов (0,5 – 1% от текущего веса).2. ЗамерыПри похудении обязательно нужно вести записи объемов. Во время замеров ничего не втягивайте и не напрягайте. Замеры нужно снимать 1 раз в неделю, в одних точках:грудь, талия, бедра;руки и ноги (следует измерять обе руки и обе ноги);объем под грудью и по линии пупка.Замеры позволяют увидеть похудение тогда, когда цифры на весах упорно молчат. Это связано с тем, что жир – ткань легкая, но объемная. А мышечная ткань при меньшем объеме весит больше. Вот и итог – жир ушел, а минуса в весе нет, но по сантиметрам вы увидите изменения,– уточнила Екатерина Медушкина.3. ФотографированиеПо словам фитнес-эксперта, фото являются самым показательным отчетом в разрезе длительного времени. Фотографироваться нужно при хорошем освещении в одном белье и 1 раз в неделю.Снимки должны быть в трех ракурсах – в профиль, анфас и со спины. Также для детального анализа можно сделать фото проблемных зон.