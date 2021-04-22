Овсянка оказалась опасна для людей с болезнями ЖКТ

Американский диетолог Роксана Эсани предупредила об опасности овсяной каши. Об этом сообщает Eat This, Not That!Овсяная каша может быть опасна для людей, страдающих от заболеваний ЖКТ, так как в ней много растительных волокон. У многих людей из-за нее развивается метеоризм. Эсани посоветовала им готовить кашу из риса, манной или кукурузной крупы.Кроме того, эксперт предостерегла и других людей. Каша, приготовленная на молоке с подсластителями будет очень калорийна и в ней будет большое количество углеводов. Она также отметила, что стоит избегать каш быстрого приготовления, так как в них много различных добавок.Диетолог посоветовала выбирать для каши обезжиренное или растительное молоко, а также употреблять ее с натуральными добавками, например, специями и фруктами.