Овсянка оказалась опасна для людей с болезнями ЖКТ
Овсяная каша может быть опасна для людей, страдающих от заболеваний ЖКТ, так как в ней много растительных волокон. У многих людей из-за нее развивается метеоризм. Эсани посоветовала им готовить кашу из риса, манной или кукурузной крупы.
Кроме того, эксперт предостерегла и других людей. Каша, приготовленная на молоке с подсластителями будет очень калорийна и в ней будет большое количество углеводов. Она также отметила, что стоит избегать каш быстрого приготовления, так как в них много различных добавок.
Диетолог посоветовала выбирать для каши обезжиренное или растительное молоко, а также употреблять ее с натуральными добавками, например, специями и фруктами.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
http://neboley.com.ua - Добавил valyuha в категорию Разное
Добавить комментарий