Овсянка оказалась опасна для людей с болезнями ЖКТ

Американский диетолог Роксана Эсани предупредила об опасности овсяной каши. Об этом сообщает Eat This, Not That!

Овсяная каша может быть опасна для людей, страдающих от заболеваний ЖКТ, так как в ней много растительных волокон. У многих людей из-за нее развивается метеоризм. Эсани посоветовала им готовить кашу из риса, манной или кукурузной крупы.
Кроме того, эксперт предостерегла и других людей. Каша, приготовленная на молоке с подсластителями будет очень калорийна и в ней будет большое количество углеводов. Она также отметила, что стоит избегать каш быстрого приготовления, так как в них много различных добавок.
Диетолог посоветовала выбирать для каши обезжиренное или растительное молоко, а также употреблять ее с натуральными добавками, например, специями и фруктами.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках

http://neboley.com.ua - Добавил valyuha в категорию Разное

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь