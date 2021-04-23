Эпидемиологи подтвердили безопасность хлорированных бассейнов

Хлорированная по всем правилам вода из общественных бассейнов нейтрализует практически все частицы SARS-CoV-2, показало исследование Имперского колледжа Лондона. Известно, что жизнеспособность вируса вне тела человека сильно зависит от типа среды, температуры, степени влажности и прочих кондиций. Ранее вирусные частицы находили в сточных водах. Опасность хлорированных бассейнов решили проверить британские ученые.Были собраны образцы воды в нескольких популярных общественных бассейнах Лондона. К ним добавили коронавирус. Оказалось, хлорка нейтрализовала более 99,99% частиц коронавируса и уничтожила следы его присутствия во всех образцах, кроме одного, где вода была недостаточно хлорированной. Но даже в этом случае в образце остались лишь следовые количества частиц SARS-CoV-2. Степень их заразности упала более чем в 50 раз.Получается, при соблюдении норм хлорирования и очистки воды от загрязнений бассейн не может стать источником распространения инфекции. Но, по словам специалистов, это не означает, что источником заражения не могут быть инфицированные люди, посещающие бассейн (воздушно-капельный путь распространения).