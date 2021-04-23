Названы продукты, способствующие похудению во сне

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Зернобобовые помогают быстрее избавиться от жира на животе.Диетологи из США рассказали о продуктах, способных помочь в похудении, когда человек спит. Согласно утверждению экспертов, продукты с низким количеством калорий, множеством клетчатки и белка, отлично подойдут для употребления перед отдыхом ночью.В киви всего 45 калорий и он обогащён витамином C. В его состав также входит 2 г клетчатки, которые помогают улучшать пищеварение и уменьшать воспаление. Вытяжной сыр обладает волокнистой структурой и эластичностью. В нём мало калорий и много белка с кальцием. Учёные в ходе исследования пришли к выводу, что употребление 40 г миндаля в день вместе с активным образом жизни помогает снижать показатели плохого холестерина, улучшать липидный профиль и избавляться от лишнего веса.Авокадо имеет низкое содержание углеводов. В его состав входят полезные жиры и клетчатка. С его помощью можно похудеть даже во сне. При употреблении жирного творога перед сном повышаются шансы на избавление от лишнего веса. В продукте имеется белок, восстанавливающий и наращивающий мышечную массу во сне. Цитрусовые временно увеличивают метаболизм, ускоряя сжигание жира.Зернобобовые помогают быстрее избавиться от жира на животе. Яйца обладают низкой калорийностью, в них есть белок и аминокислота лейцин, способствующая увеличению мышечной массы и скорости обмена веществ. Греческий йогурт является источником белка, пробиотиков и полезных жиров. При употреблении трех порций продукта в день можно спровоцировать эффективную потерю веса. Куриная грудка считается постной и обогащённой белком.В 100 г черники — 57 калорий и 2,4 г пищевых волокон. Употребление ягоды способствует потере жира в брюшной полости и снижению уровня холестерина. Огурцы являются одними из самых низкокалорийных овощей, поскольку имеют только 15 калорий на 100 г. В состав вишни входит мелатонин – гормон, вызывающий сон, который важен при похудении. Зелёный чай без кофеина считается идеальным напитком для сжигания жира во сне.