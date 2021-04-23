О каких ошибках при чистке зубов умалчивают стоматологи

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Стоматологи привыкли ограничиваться стандартным перечнем советов, когда речь идет о гигиене полости рта, но в реальности существует множество правил, о которых почему-то не говорят специалисты.Ежедневная чистка зубов является общепринятой нормой, но здесь важно не перестараться, так как зубная эмаль может разрушаться более стремительно, если чистить зубы три раза в день и чаще. То же самое касается и длительности процесса — для тщательной чистки должно хватать трех минут. Нельзя забывать о языке, который нужно очищать от налета (в нем могут размножаться потенциально патогенные бактерии) — для этого существуют специальные скребки.При чистке зубов нужно уделять внимание всем, даже самым удаленным участкам ротовой полости. Стоматологи рекомендуют не давить слишком сильно на корни зубов, так как это может провоцировать инфекционные поражения.Почистив зубы, нужно прополоскать рот, чтобы удалить зубную пасту — можно использовать не только воду, но и антибактериальные растворы, которые помогают дольше сохранять свежее дыхание. Специалисты подчеркивают, что только правильная гигиена полости рта позволяет сохранить зубы в здоровом состоянии, поэтому нужно уделять самое пристальное внимание процедуре чистки зубов.