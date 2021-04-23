Немедикаментозные способы снижения давления: советует врач

По словам врача, с повышением артериального давления до уровня 140/90 можно бороться немедикаментозными способами.В интервью врача Татьяны Романенко прозвучало мнение о том, что в некоторых случаях снижения давления позволяют добиться способы, не требующие приема лекарств. Как заметила терапевт высшей категории,«первую стадию повышения артериального давления – до 140/90 – можно лечить немедикаментозными средствами».Романенко перечислила следующие способы:нормализация веса,оптимизация пищевого рациона,ограничение соли,разумный режим дня,достаточный отдых.Также, дополнила врач, снижение давления требует определенного уровня физической нагрузки – особенно важны анаэробные нагрузки. Романенко советует ежедневно ходить пешком в течение часа. По словам медика, методичное следование названным способам вполне эффективно в борьбе с первой стадией артериальной гипертонии – давление благодаря им возвращается в норму.