Диетолог рассказал о пользе воды комнатной температуры
«Если мы возьмем суп, как одно из самых диетических и правильных блюд, то суп — это и есть, по большому счету, вода вместе с более твердой едой. То есть можно еду запивать», — объяснил врач.
Другим полезным напитком Бобровский назвал чай, если речь идет о травяном, зеленом или черном чае без сахара. Однако чрезмерное количество этого напитка противопоказано людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Врач подчеркнул, что, выбирая напиток для завершения приема пищи, следует обращать внимание на количество сахара в нем.
«Обращайте внимание на сладкие газированные напитки. Это источник сахара, то есть простых углеводов. Жидкие простые углеводы после еды не очень хорошо сказываются на пищеварении в целом. То же самое можно сказать и в отношении соков».
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
https://doctor.rambler.ru - Добавил lavrentiya в категорию Разное
Добавить комментарий