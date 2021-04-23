Диетолог рассказал о пользе воды комнатной температуры

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Врач-диетолог, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Бобровский рассказал о приеме воды во время еды. По его словам, лучшая жидкость для запивания еды — это вода комнатной температуры. Ее можно пить до, во время и после приема пищи. Его слова передает радио Sputnik.«Если мы возьмем суп, как одно из самых диетических и правильных блюд, то суп — это и есть, по большому счету, вода вместе с более твердой едой. То есть можно еду запивать», — объяснил врач.Другим полезным напитком Бобровский назвал чай, если речь идет о травяном, зеленом или черном чае без сахара. Однако чрезмерное количество этого напитка противопоказано людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.Врач подчеркнул, что, выбирая напиток для завершения приема пищи, следует обращать внимание на количество сахара в нем.«Обращайте внимание на сладкие газированные напитки. Это источник сахара, то есть простых углеводов. Жидкие простые углеводы после еды не очень хорошо сказываются на пищеварении в целом. То же самое можно сказать и в отношении соков».