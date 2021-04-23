Эпидемия коронавируса вызвала небывалый интерес к кимчи
Дело в том, что с начала пандемии распространение получила информация о снижении риска развития тяжелых осложнений при COVID-19 на фоне потребления кимчи. Это остро приправленные квашеные (ферментированные) овощи, в первую очередь, пекинская капуста. Именно благодаря ферментированию в кимчи содержатся полезные лактобактерии.
Также в блюде находили антиоксиданты и соединения, которые способствуют укреплению иммунитета. К данным соединениям относятся сульфорафан, аллицин, капсаицин и гингерол. По мнению ряда медиков, сочетание всех этих веществ облегчает течение коронавирусной инфекции и уменьшает выраженность симптомов COVID-19 (кашля, затрудненного дыхания).
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