Эпидемия коронавируса вызвала небывалый интерес к кимчи

Южная Корея, ее таможенное управление, сделала неожиданное заявление. Оказалось, экспорт южнокорейской квашеной капусты кимчи достиг в первом квартале 2021 года рекордного уровня и это напрямую связано с коронавирусом. Экспорт вырос на 54,3% всего за год. В основном продукт экспортируют в Японию, но США также проявляют интерес к кимчи.Дело в том, что с начала пандемии распространение получила информация о снижении риска развития тяжелых осложнений при COVID-19 на фоне потребления кимчи. Это остро приправленные квашеные (ферментированные) овощи, в первую очередь, пекинская капуста. Именно благодаря ферментированию в кимчи содержатся полезные лактобактерии.Также в блюде находили антиоксиданты и соединения, которые способствуют укреплению иммунитета. К данным соединениям относятся сульфорафан, аллицин, капсаицин и гингерол. По мнению ряда медиков, сочетание всех этих веществ облегчает течение коронавирусной инфекции и уменьшает выраженность симптомов COVID-19 (кашля, затрудненного дыхания).