Добавки с омега-3 реально помогают противостоять стрессу и старению

Университет штата Огайо доказал, что высокая доза омега-3 защищает организм от стресса и тормозит старение. Был проведен эксперимент с участием 138 человек 40-85 лет. Добровольцы вели малоподвижный образ жизни и имели лишний вес. Их разбили на три группы. Первая группа в течение четырех месяцев получала добавку, содержащую 2,5 грамма омега-3, в день, вторая - добавку с более низкой дозой (1,25 грамма в день), третья - плацебо. Притом, до и после курса приема добавки добровольцев подвергали стрессу.Анализы крови и слюны показывали уровень стрессового гормона кортизола, маркеров воспаления и теломеразы - фермента, который противостоит укорачиванию теломеров, концевых защитных участков хромосом. При каждом делении клеток теломеры укорачиваются, а их длина является отражением реального возраста организма. Оказалось, самая высокая доза омега-3 помогала лучше всего бороться со стрессом, о чем говорили результаты анализов.Так, по сравнению с группой плацебо, у первой группы уровень кортизола был на 19% ниже, а показатели воспаления - ниже на 33%. Правда, добавки никак не влияли на уровень теломеразы. Однако, в виду того, что стресс и воспаление сами по себе укорачивают теломеры, эффект, производимый на процесс старения, может быть непрямым.