Добавки с омега-3 реально помогают противостоять стрессу и старению
Анализы крови и слюны показывали уровень стрессового гормона кортизола, маркеров воспаления и теломеразы - фермента, который противостоит укорачиванию теломеров, концевых защитных участков хромосом. При каждом делении клеток теломеры укорачиваются, а их длина является отражением реального возраста организма. Оказалось, самая высокая доза омега-3 помогала лучше всего бороться со стрессом, о чем говорили результаты анализов.
Так, по сравнению с группой плацебо, у первой группы уровень кортизола был на 19% ниже, а показатели воспаления - ниже на 33%. Правда, добавки никак не влияли на уровень теломеразы. Однако, в виду того, что стресс и воспаление сами по себе укорачивают теломеры, эффект, производимый на процесс старения, может быть непрямым.
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