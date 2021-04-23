Худшее время дня, чтобы пить воду

Ученые заявили, что существует худшее время, чтобы пить воду.

Худшим временем для питья воды специалисты считают период перед отходом ко сну. Об этом сообщила диетолог Эрин Палински-Уэйд в интервью на портале Eat This, Not That!. Специалист пояснила: выпитая перед сном вода вряд ли позволит организму провести непрерывно во сне необходимые 7-8 часов. Человеку наверняка придется просыпаться, чтобы сходить в туалет, в то время как недостаточно продолжительный сон ассоциируется с высоким риском многих опасных нарушений, включая нарушение метаболизма, ожирение и гипертонию.

С учетом этого врач дает совет

«сократить потребление воды примерно за три часа до того, как пойти спать, – организм сможет обработать излишки жидкости, сон будет спокойным и глубоким».

Также специалист считает полезным выпивать стакан воды после пробуждения. В течение дня важно поддерживать организм увлажненным – недостаток жидкости заставляет его удерживать влагу, что чревато появлением отеков. Достаточное питье воды поддерживает активные обменные процессы, способствуя тем самым выведению потенциально вредных, токсичных веществ.
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