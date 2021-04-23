Ожоги глаз - опасность весеннего солнца
Специалисты призывают носить очки или головные уборы с широкими полями для защиты глаз от слишком яркого солнечного света.
Офтальмологи предупреждают, что «люди, чьи глаза подвергаются воздействию умеренного или сильного солнечного света в течение длительного времени, рискуют получить острые и долгосрочные хронические повреждения».
По их словам, глаза могут пострадать от солнечного ожога так же, как кожа. Такой ожог глаз может стать следствием нескольких часов пребывания на солнце.
Он проявляется следующими симптомами: сильная боль в глазах, отек конъюнктивы, слезоотделение, ухудшение зрения. Признаки могут держаться восемь-двенадцать часов, справиться с ними помогают специальные, глазные мази и капли.
Особая опасность солнечного ожога глаз в том, что он способен вызвать необратимое повреждение сетчатки, а также патологические изменения конъюнктивы. Кроме того, на поверхности глаза и на участках кожи, которые его окружают, могут развиваться различные формы рака.
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