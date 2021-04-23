Ожоги глаз - опасность весеннего солнца

Глаза, как и кожа, могут пострадать от яркого солнца, заполучив ожог. Весеннее солнце набирает силу, что повышает риски облучения ультрафиолетом незащищенных органов зрения.Специалисты призывают носить очки или головные уборы с широкими полями для защиты глаз от слишком яркого солнечного света.Офтальмологи предупреждают, что «люди, чьи глаза подвергаются воздействию умеренного или сильного солнечного света в течение длительного времени, рискуют получить острые и долгосрочные хронические повреждения».По их словам, глаза могут пострадать от солнечного ожога так же, как кожа. Такой ожог глаз может стать следствием нескольких часов пребывания на солнце.Он проявляется следующими симптомами: сильная боль в глазах, отек конъюнктивы, слезоотделение, ухудшение зрения. Признаки могут держаться восемь-двенадцать часов, справиться с ними помогают специальные, глазные мази и капли.Особая опасность солнечного ожога глаз в том, что он способен вызвать необратимое повреждение сетчатки, а также патологические изменения конъюнктивы. Кроме того, на поверхности глаза и на участках кожи, которые его окружают, могут развиваться различные формы рака.