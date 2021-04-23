Диетолог объяснил, можно ли поправиться из-за фруктов

Фрукты вызывают повышенный аппетит.Привычка перекусывать фруктами в течение дня может серьезно вредить здоровью.Об этом предупредил диетолог и психотерапевт Сергей Обложко.«Фруктовый перекус провоцирует приступ переедания — через 20 минут после съеденного яблока возникнет повышенная тяга к еде», — пояснил врач.Специалист уточнил, что речь идет о ситуации, когда фрукт съедается на голодный желудок. В этом случае фруктовый перекус вызывает колебания уровня сахара в крови: сначала он резко повысится, потом упадет, что и поспособствует усилению аппетита.Обложко подчеркнул, что для утоления голода человек должен сесть за стол и поесть «сбалансировано и полноценно». Тогда чувство сытости будет держаться три-четыре часа, не вызывая мыслей о еде. Если вместо этого перекусывать «на бегу, на скаку», риск развития неконтролируемого переедания и набора веса значительно увеличивается.Особенно вредно перекусывать продуктами, содержащими большое количество простых углеводов, сахара и жира.«Такие перекусы могут привести к выбросу инсулина, провоцирующему в дальнейшем большую тягу к еде», — рассказал медик.Поэтому безопаснее для фигуры и полезнее для тела фрукты есть не на пустой желудок.