Какао признали полезным при ожирении

Какао может помочь людям с ожирением избавиться от лишних килограммов, выяснили ученые из Университета штата Пенсильвания (США).Чтобы установить этот факт, они провели серию опытов с лабораторными мышами, сообщает Journal of Nutritional Biochemistry.В течение восьми недель тучным грызунам с заболеваниями печени давали пищевую добавку из какао-порошка. При этом их кормили продуктами с высоким содержанием жира. Доза какао была эквивалентна 10 столовым ложкам порошка или пяти чашкам напитка для человека.К концу эксперимента выяснилось, что какао уменьшает повреждение ДНК и снижает количество жира в печени, даже несмотря на нездоровый рацион. Так, с его помощью грызуны набрали на 21% меньше веса и имели меньший размер селезенки (что указывало на меньшее воспаление).Спустя восемь недель в их печени содержалось на 28% меньше жира, чем у мышей из контрольной группы, которым какао не давали. Кроме того, уровень окислительного стресса у них был на 56%, а уровень повреждения ДНК в печени ­– на 75% ниже, чем у представителей второй группы.Причина такого эффекта осталась неизвестной. Исследователи предположили, что какао может каким-то образом препятствовать перевариванию пищевых жиров и углеводов и, следовательно, увеличению веса. Этот продукт также богат клетчаткой, железом и фитохимическими веществами – соединениями, которые содержатся в растениях и снижают риск таких заболеваний, как рак, деменция, инсульт, артрит и болезни сердца.Шоколад считается вредным и не рекомендован тем, кто планирует похудеть, из-за высокого содержания жира и сахара. Но это справедливо для молочного шоколада. Но другие сорта, например, горький, содержат меньше сахар и больше какао.Авторы исследования отметили, что людям не стоит увлекаться и пить по пять чашек какао в день. Но этот продукт может послужить хорошей заменой вредным закускам, таким как чипсы и пирожные.«Какао и шоколад могут оказывать благотворное воздействие, но важно употреблять их как часть здоровой диеты», – подчеркнули они.