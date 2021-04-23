Какао признали полезным при ожирении
Чтобы установить этот факт, они провели серию опытов с лабораторными мышами, сообщает Journal of Nutritional Biochemistry.
В течение восьми недель тучным грызунам с заболеваниями печени давали пищевую добавку из какао-порошка. При этом их кормили продуктами с высоким содержанием жира. Доза какао была эквивалентна 10 столовым ложкам порошка или пяти чашкам напитка для человека.
К концу эксперимента выяснилось, что какао уменьшает повреждение ДНК и снижает количество жира в печени, даже несмотря на нездоровый рацион. Так, с его помощью грызуны набрали на 21% меньше веса и имели меньший размер селезенки (что указывало на меньшее воспаление).
Спустя восемь недель в их печени содержалось на 28% меньше жира, чем у мышей из контрольной группы, которым какао не давали. Кроме того, уровень окислительного стресса у них был на 56%, а уровень повреждения ДНК в печени – на 75% ниже, чем у представителей второй группы.
Причина такого эффекта осталась неизвестной. Исследователи предположили, что какао может каким-то образом препятствовать перевариванию пищевых жиров и углеводов и, следовательно, увеличению веса. Этот продукт также богат клетчаткой, железом и фитохимическими веществами – соединениями, которые содержатся в растениях и снижают риск таких заболеваний, как рак, деменция, инсульт, артрит и болезни сердца.
Шоколад считается вредным и не рекомендован тем, кто планирует похудеть, из-за высокого содержания жира и сахара. Но это справедливо для молочного шоколада. Но другие сорта, например, горький, содержат меньше сахар и больше какао.
Авторы исследования отметили, что людям не стоит увлекаться и пить по пять чашек какао в день. Но этот продукт может послужить хорошей заменой вредным закускам, таким как чипсы и пирожные.
«Какао и шоколад могут оказывать благотворное воздействие, но важно употреблять их как часть здоровой диеты», – подчеркнули они.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
http://neboley.com.ua - Добавил valyuha в категорию Разное
Добавить комментарий