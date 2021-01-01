У кофеманов выявили особенности мозговой активности
Оказалось, у кофеманов усилена связь между таламусом и мозжечком (дает моторный контроль). Плюс, была выявлена повышенная динамическая активность между несколькими мозжечковыми и подкорковыми областями - мозжечком, полосатым телом, таламусом, парагиппокампальной, лингвальной и нижней затылочной извилинами.
Именно эта активность усиливает внимание, сосредоточенность, способствует обучению и запоминанию. Важно: описанные изменения были выявлены после одной чашки кофе у людей, которые кофе обычно не пили. В целом, по мнению специалистов, характерные изменения в головном мозге, вызванные кофеином, носят кратковременный характер.
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