У кофеманов выявили особенности мозговой активности

Известно, что кофе повышает показатели внимания и бдительности, улучшает моторику, помогает в обучении и активирует память. При этом кофеин возбуждает центральную нервную систему, повышает физическую выносливость, влияет на уровень тревожности. С помощью МРТ ученые исследовали мозговую активность людей, пьющих кофе каждый день (31 доброволец), и людей, не пьющих кофе вовсе (24 добровольца).Оказалось, у кофеманов усилена связь между таламусом и мозжечком (дает моторный контроль). Плюс, была выявлена повышенная динамическая активность между несколькими мозжечковыми и подкорковыми областями - мозжечком, полосатым телом, таламусом, парагиппокампальной, лингвальной и нижней затылочной извилинами.Именно эта активность усиливает внимание, сосредоточенность, способствует обучению и запоминанию. Важно: описанные изменения были выявлены после одной чашки кофе у людей, которые кофе обычно не пили. В целом, по мнению специалистов, характерные изменения в головном мозге, вызванные кофеином, носят кратковременный характер.