Чем брокколи полезен для здоровья

Относящийся к категории наиболее полезных для здоровья продуктов брокколи принадлежит к семейству крестоцветных наряду с цветной, брюссельской и белокочанной капустой. Этот овощ обладает высокой пищевой ценностью, которая отмечалась экспертами на протяжении многих лет.Исследования показали, что регулярное употребление брокколи, приготовленного на пару, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний за счет уменьшения количества холестерина. Американские ученые выяснили, что большое количество крестоцветных овощей в рационе также сокращают риск инфарктов и инсультов. В брокколи содержится витамин К - важное питательное вещество для свёртываемости крови и поддержания здоровья и прочности костей.Имеются убедительные доказательства того, что витамин К улучшает в целом здоровье костей, повышая их минеральную плотность и сокращая интенсивность переломов у людей с остеопорозом. Взрослым требуется 1 мкг витамина на килограмм веса. А это значит, что человеку весом в 75 кг требуется 75 мкг витамина K. Всего в 100 г брокколи на пару - 145 мкг витамина K.Но особую осторожность надо проявлять людям, которые принимают антикоагулянты вроде варфарина. Витамин К может взаимодействовать с этими лекарствами, поэтому перед переходом на подобную диету следует посоветоваться с врачом.