Главные опасности для развития костей у ребёнка
Нехватка физических нагрузок. Сидячий образ жизни опасен для ребёнка по многим показателям, и одним из них является здоровье костей. Мало двигающиеся дети имеют повышенный риск скелетно-мышечных расстройств вроде остеопороза в более позднем возрасте. А физические нагрузки укрепляют здоровье костей.
Дефицит питательных веществ. Для нормального роста костей детям требуется кальций, белок и витамин D. Нехватка этих питательных веществ приводит к низкой минеральной плотности костей, что негативно отражается на их здоровье в течение всей жизни.
Лекарства. Некоторые лекарства, включая гормональные препараты для лечения расстройств щитовидной железы, глюкокортикоиды и некоторые другие средства от рака могут влиять на развитие костной массы у детей крайне негативно.
Болезни. Некоторые расстройства здоровья ребёнка вроде гипотериоза, опухолей, заболеваний печени, также негативно влияют на развитие костей. Обычно лечащие врачи обращают внимание на этот аспект и дают советы по укреплению минеральной плотности костей.
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