Главные опасности для развития костей у ребёнка

Учёные доказали, что употребление ультрапастеризованных продуктов может снизить качество костной массы у детей. А вот еще несколько факторов, которые негативно влияют на развитие детских костей.Нехватка физических нагрузок. Сидячий образ жизни опасен для ребёнка по многим показателям, и одним из них является здоровье костей. Мало двигающиеся дети имеют повышенный риск скелетно-мышечных расстройств вроде остеопороза в более позднем возрасте. А физические нагрузки укрепляют здоровье костей.Дефицит питательных веществ. Для нормального роста костей детям требуется кальций, белок и витамин D. Нехватка этих питательных веществ приводит к низкой минеральной плотности костей, что негативно отражается на их здоровье в течение всей жизни.Лекарства. Некоторые лекарства, включая гормональные препараты для лечения расстройств щитовидной железы, глюкокортикоиды и некоторые другие средства от рака могут влиять на развитие костной массы у детей крайне негативно.Болезни. Некоторые расстройства здоровья ребёнка вроде гипотериоза, опухолей, заболеваний печени, также негативно влияют на развитие костей. Обычно лечащие врачи обращают внимание на этот аспект и дают советы по укреплению минеральной плотности костей.