Врач диетолог Михаил Гинзбург объяснил, можно ли каждый день употреблять в пищу куриные яйца.Гинзбург напомнил в интервью, что яйца содержат довольного много холестерина, в связи с чем их потребление считалось потенциально опасным для сосудистой системы и сердца, связывалось с развитием атеросклероза – состояния, предшествующего инсультам и сердечным приступам.Подобные опасения являются напрасными, утверждение о вреде яиц из-за их жирности – миф, подчеркнул врач. По словам Гинзбурга, последние научные данные свидетельствуют, что холестерин, потребляемый с пищей, не оказывает значимого влияния на содержание в организме человека «плохого» холестерина ЛПНП, способного закупоривать кровеносные артерии.Говоря о том, можно ли есть яйца каждый день, ученый пояснил, что«данный продукт считается повседневной пищей человека, его спокойно можно есть в пять раз в неделю».Несомненное достоинство продукта – содержание большого количества питательных веществ, подчеркнул диетолог. Гинзбург перечислил наиболее важные для поддержания здоровья компоненты, получаемые при употреблении яиц:белок,фосфолипиды (лецитин),витамин А,витамин D,витамины группы В (B6 и B12).В то же время яйца не следует употреблять в жареном виде – лучше всего просто вареными.