Почему не получается похудеть? 4 привычки могут замедлять метаболизм

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Хотите похудеть, откажитесь от привычек, замедляющих метаболизм и препятствующих расходованию жира.Метаболизм (обмен веществ) – термин, используемый для описания всех процессов в клетках, посредством которых организм получает энергию из пищи. Частично его активность определяется наследственным фактором, в большой степени она зависит от правильного образа жизни.Если вы пытаетесь сбросить лишние килограммы, но похудеть не получается, это может быть связано с четырьмя привычками, замедляющими метаболизм, рассказали специалисты в интервью изданию Focus.Вы пытаетесь похудеть радикально. Отказ от многих групп продуктов, слишком значительное урезание калорийности дневного рациона может замедлять метаболизм, поскольку организм, не получающий необходимые ему питательные вещества, начинает удерживать запасы жира вместо того, чтобы расходовать их.Вы слишком мало спите. Недостаток сна отрицательно сказывается на скорости метаболических процессов. Ученые расходятся во мнениях относительно точных причин. Некоторые подозревают, что метаболизм замедляется вследствие дефицита сна. Другие – что у мало спящих людей просто меньше энергии для движения, а недостаток физических упражнений, в свою очередь, влияет на обмен веществ.Вы мало двигаетесь. Мышцы – самый большой орган обмена веществ. Физические нагрузки особенно важны для стимулирования сжигания энергии в мышечных клетках, столь важного для похудения. Их недостаток тормозит данный процесс.Вы позволяете себе сладкое в перерывах между приемами пищи. Короткоцепочечные или простые углеводы, которые в основном содержатся в сладостях и сладких напитках, особенно быстро повышают уровень сахара в крови, что нарушает обмен веществ. Сладкое нужно есть вместе с белком или жиром, но тем, кто мечтает похудеть, от него лучше отказаться или минимизировать количество и никогда не употреблять на голодный желудок.