Названы ранние овощи с наибольшим количеством нитратов
Часто в привлекательных на вид овощах содержатся опасные нитраты. Как отличить вредные овощи и фрукты и существует ли способ снизить в них количество нитратов.
Почему нитраты в овощах опасны?
Когда микрофлора кишечника соединяется с вредными нитратами — образуются вещества, которые воспринимаются организмом, как яд. И не смотря на то, что дозы очень малые, они способствуют тому, что кровь не так быстро переносит кислород, и со временем происходит кислородное голодание.
Гемоглобин лишается некоторых клеток, а в кровотоке образуются ядовитые нитрозамины – канцерогены. Их присутствие приводит к образованию онкоопухолей.
Предельно допустимая норма этих вредных веществ в организме человека – 3,7 мг на 1 кг веса в сутки. Весной эта норма повышается до 5 мг.
Какие овощи накапливают больше всего нитратов?
Капуста
Редис
Огурцы
Дыня
Укроп, петрушка
Свекла
В каких овощах меньше всего нитратов?
Баклажаны
Лук сырой
Чеснок
Томаты
В любом овоще больше всего нитратов в черенках и возле самого основания, там, где кожица.
Как снизить количество нитратов в продуктах?
Сначала это количество нужно определить. Самый простой способ – купить нитратомер и пользоваться им. Проверяйте продукты, и выбирайте самые безопасные. Затем приступайте к тому, чтобы обезопасить продукты.
Как это сделать?
У морковки обрезайте по 1 см с обоих концов. От толстой сердцевины избавляйтесь.
Овощи очищайте от кожуры, особенно у стебля.
Стебли весенней зелени не используйте, употребляйте только листья.
Ранний редис – самый опасный из весенних овощей, в нем больше всего нитратов.
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