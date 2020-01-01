Кофе всё ещё очень полезен для здоровья

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Длительное по продолжительности исследование, проведенное в Испании, показало пользу кофе для здоровья. Даже 6 чашек в день укрепляют сердце и защищают от рака.Кофе неоднократно являлся предметом множества исследований за последние десятки лет. Все они доказывали, что регулярное употребление кофе может быть полезным для здоровья. Напиток положительно воздействует на печень, уменьшая риск цирроза и рубцевания из-за гепатита или хронического алкоголизма. И вот теперь проведено новое исследование, которое продолжалось достаточно долгое время в Испании. Его результаты опубликованы в журнале Nutrients.Отметим, что в этой стране кофе не является настолько популярным, как в России или, к примеру, в Турции. Но если составить рейтинг стран по количеству кофе на душу населения за 2020 год, то во главе окажутся Нидерланды. За ними следуют Финляндия, Швеция, Норвегия, Канада, Ливан, Германия, Бразилия и Катар. Россия не входит даже в первую двадцатку. В Нидерландах употребляется 8,3 кг кофе ежегодно на душу населения, а в расположившийся на двадцатом месте Франции - 3,4 кг.И вот теперь новое исследование показало, что употребление от одной до 6 с половиной чашек кофе в день снижает риск рака и вообще смертность от всех причин. С учётом того, что смерть является неизбежным событием, 6 чашек кофе в день кажутся чрезмерными. Именно умеренность является здесь ключевым словом, как говорят испанские исследователи. Они советуют остановиться на одной-двух чашках, этого вполне достаточно для получения всех преимуществ и для того, чтобы кофе, условно говоря, не приелось.