После 30 лет следует воздерживаться от определенных продуктов

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В возрасте после 30 лет повышается склонность к ряду заболеваний, и на это влияет питание, – вот почему от определенных продуктов на четвертом десятке лет следует воздерживаться.О том, что после 30 лет людям следует воздерживаться от употребления в пищу определенных продуктов, сообщила в интервью диетолог Мария Малышева. Она пояснила, что«после 30 лет обмен веществ у человека начинает замедляться и возрастает риск таких заболеваний, как язва желудка, высокое кровяное давление, атеросклероз, сердечный приступ или инсульт».С учетом такого риска необходимо строже относиться к выбору продуктов каждодневного употребления. Малышева заметила, что следует воздерживаться от жареных продуктов. Врач подчеркнула, что«употребление жареной пищи чаще четырех раз в неделю увеличивает риск ожирения и более серьезных осложнений для здоровья».Обезжиренные молочные продукты также лучше не покупать. Чтобы компенсировать отсутствие жира, в них часто кладут большие дозы сахара, либо фруктозы (что опасно для печени), подсластителей, которые могут действовать как канцерогены.Также эксперт призвала после 30 лет воздерживаться от газированных напитков. Увлеченность ими усиливает подверженность раку, болезням сердца, диабету, остеопорозу, эпилепсии, болезням Альцгеймера и Паркинсона.Помимо того, следует исключить из рациона маргарин, чипсы, обработанное мясо и контролировать количество продуктов с рафинированными углеводами, высоким уровнем соли.