Как семечки могут навредить здоровью?

Семечки, подвергавшиеся обжариванию, становятся источником канцерогенов, заявила врач.Эндокринолог Татьяна Бочарова рассказала в интервью, как употребление семечек может навредить здоровью человека. Врач констатировала, что вопреки бытующему мнению, семечки не вызывают аппендицита, однако пристрастие к ним может усиливать патологии органов пищеварительной системы.В частности, Бочарова предупредила об опасности употребления подсолнечных семечек в случаях язвенной болезни желудка, гастрита. Эндокринолог уточнила, что«если у вас язва, гастрит, а вы регулярно щелкаете семечки, можно спровоцировать эти заболевания».Причина – высокая жирность продукта. 100 граммов семечек содержат свыше 50 граммов жиров. Это делает их крайне калорийными, однако мало кто воспринимает семечки как продукт, способный превзойти своей калорийностью целый обед. Бочарова напомнила, что«100 граммов семечек – это 550 калорий, что равноценно плитке шоколада».Таким образом, привычка щелкать семечки, присутствующая у человека, который в течение дня съедает полноценные завтраки, обеды или ужины, и перекусывает между ними, – может поспособствовать набору лишнего веса.Максимальное их количество не должно превышать 30 граммов за день, подчеркнула специалист.Эксперт уточнила, что употреблять семечки следует сырыми – после обжаривания в них «накапливается канцероген».