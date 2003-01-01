Малоподвижный образ жизни может стать причиной потери слуха у пожилых людей

Обобщив данные исследований, проведенных ранее, ученые из Балтимора сделали вывод, что одной из основных причин снижения уровня слуха у пожилых людей является малоподвижный образ жизни.Группа ученых из Национального института старения в Балтиморе решила заново переработать данные нескольких исследований, проведенных в 2003-2004 годах в рамках Национального исследования здоровья и питания в Соединенных Штатах Америки. Благодаря тщательному анализу докторам удалось установить прямую связь между низкой физической активностью и значительным снижением слуха у людей пожилого возраста.Дело в том, что на протяжении всего периода эксперимента, проведенного 17 лет назад, у возрастных добровольцев замеряли уровень слуха и сравнивали их с образом жизни, который вели пожилые люди. Перерабатывая заново данные эксперимента, специалисты из Балтимора посчитали, что при отсутствии минимальной физической нагрузки хотя бы полчаса в день, люди старели быстрее почти на шесть лет, чем те участники эксперимента, которые активно двигались каждый день.Данные этого исследования еще раз подтверждают, что с возрастом важность активного образа жизни возрастает. Это уменьшает не только риск ускоренного старения, но и предупреждает деградацию всех жизненно-важных систем организма.