Какая минеральная вода может навредить?

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Питье минеральной воды может неожиданным образом навредить организму человека, предупредил врач.Минеральная вода отлично подходит для восполнения водно-электролитного баланса, который нарушается в жару из-за обильного потоотделения. Однако пить ее нужно с умом, для восполнения минеральных веществ и утоления жажды, подходит отнюдь не любая.Неправильно выбранная минеральная вода может навредить организму, сообщил в интервью врач Сергей Обложко. Он дал совет: необходимо различать столовую воду и лечебно-профилактическую воду. Если «минералка» маркируется как лечебно-профилактическая, употреблять ее можно только когда это рекомендует медработник. К тому же ее питье подразумевает строгое соблюдение дозировки, в противном случае«это может быть вред кишечнику, послабление стула неожиданное или нарушение водно-электролитного состава».Что касается столовой минеральной воды, она подходит для каждодневного приема. В то же время врач подчеркнул: даже такая «минералка» не должна вытеснять из рациона обычную питьевую воду. Сергей Обложко пояснил, что в отличие от простой минеральная вода«иным образом всасывается в кишечнике, и злоупотреблять ею не стоит».