Названы самые опасные продукты из пасхальной корзины
Холестерин в продуктах питания не так страшен как насыщенные жиры в говядине, свинине, молочке и яйцах. К такому выводу пришли врачи из Американской ассоциации сердца (АНА), передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Они утверждают, что организм человека вполне справляется с холестерином, который поступает вместе с пищей. А вот что вредно — так это насыщенные жиры, которые повышают уровень холестерина.
Цитата:
«Насыщенные жиры в большей степени ответственны за повышение уровня холестерина в крови, чем потребляемый с пищей холестерин», — заявил доктор Стивен Деврис из Института Геплса.
Детали
Больше всего насыщенных жиров содержится в пальмовом масле, говядине, свинине и молочных продуктах. Они также есть и в яйцах, которые являются традиционными на пасхальном столе.
Дополнение
Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что есть некоторые данные, которые позволяют предположить, что потребление красного мяса может стать причиной развития колоректального рака, рака поджелудочной железы и простаты. Во многих странах органы здравоохранения рекомендуют ограничить употребление в пищу мясной продукции и красного мяса, поскольку с ними связан повышенный риск смерти от болезней сердца, диабета и других заболеваний.
Справка
Красное мясо — все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, включая говядину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину и козлятину.
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