Названы самые опасные продукты из пасхальной корзины

Ограничьте их употребление.Холестерин в продуктах питания не так страшен как насыщенные жиры в говядине, свинине, молочке и яйцах. К такому выводу пришли врачи из Американской ассоциации сердца (АНА), передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.Они утверждают, что организм человека вполне справляется с холестерином, который поступает вместе с пищей. А вот что вредно — так это насыщенные жиры, которые повышают уровень холестерина.Цитата:«Насыщенные жиры в большей степени ответственны за повышение уровня холестерина в крови, чем потребляемый с пищей холестерин», — заявил доктор Стивен Деврис из Института Геплса.ДеталиБольше всего насыщенных жиров содержится в пальмовом масле, говядине, свинине и молочных продуктах. Они также есть и в яйцах, которые являются традиционными на пасхальном столе.ДополнениеВсемирная организация здравоохранения предупреждает, что есть некоторые данные, которые позволяют предположить, что потребление красного мяса может стать причиной развития колоректального рака, рака поджелудочной железы и простаты. Во многих странах органы здравоохранения рекомендуют ограничить употребление в пищу мясной продукции и красного мяса, поскольку с ними связан повышенный риск смерти от болезней сердца, диабета и других заболеваний.СправкаКрасное мясо — все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, включая говядину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину и козлятину.