Мышечный ген связан с диабетом

Пациенты с диабетом второго типа имеют более слабую мышечную функцию. И теперь ученые из Университета Лунда в Швеции выяснили, чем это объясняется.Шведские исследователи установили, что при диабете второго типа ген VPS39 значительно менее активен в мышечных клетках, чем у людей, которые диабетом не страдают. А стволовые клетки с меньшей активностью гена не образуют новые мышечные клетки в такой же степени. Данный ген крайне важен, так как мышечные клетки поглощают сахар из крови и строят новые мышцы, как пишет miragenews.com.Ученые провели первое исследование, связавшее данный ген с диабетом второго типа. При этом метаболическом расстройстве нарушается способность вырабатывать инсулин, и у пациентов отмечается хронически повышенный уровень сахара в крови. Их мышцы, как правило, хуже усваивают сахар из пищи, а функционал и сила мышц диабетиков со временем ухудшается.Напомним, что мышцы состоят из комбинации различных типов волокон. На протяжении всей жизни человека мышечная ткань образует новые волокна. Также существуют и незрелые мышечные стволовые клетки, которые активируются, например, в результате травм или физических упражнений. В ходе исследования его авторы хотели установить, могут ли определённые эпигенетические паттерны мышечных стволовых клеток помочь ответить на вопрос о том, почему у диабетиков возникают нарушения мышечной функции.