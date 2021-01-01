Каждый третий россиянин считает, что переболел коронавирусом

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"Росгосстрах Жизнь" и медицинская сеть "Инвитро" провели исследование, которое показало, что с начала пандемии каждый третий россиянин испытывал недомогания, которые были расценены как проявления коронавирусной инфекции нового типа. При этом, заболеть COVID-19 боится лишь каждый седьмой опрошенный — пишет о результатах исследования информационное агентство РИА Новости.Исследование осуществлялось в середине-конце марта 2021 года и охватило 1086 респондентов из всех ФО, среди которых было примерно одинаковое число мужчин и женщин. Людям предлагали ответить на вопрос, ощущали ли они недомогания, которые они могли бы расценить как проявления коронавирусной инфекции нового типа. "Да" ответили 24 процента, еще 6 процентов заявили, что прямо сейчас испытывают такие недомогания. Респонденты не уточняли, обращались ли они за медицинской помощью.Россиянам, которые считают, что уже переболели коронавирусом, задавали дополнительные вопросы. Выяснилось, что половина таких людей считает, что перенесенный COVID-19 негативно отразился на их памяти и концентрации внимания. 54 процента таких респондентов хотели бы пройти реабилитацию после болезни.При этом, исследование показало, что только каждый седьмой респондент (15 процентов) боится заболеть коронавирусной инфекцией. Еще 14 процентов опасаются, что болезнь настигнет их близких. 62 процента респондентов испытывали связанные с пандемией сильные страхи раньше, но теперь устали бояться.