Не одно и не два: сколько пасхальных яиц можно съесть за день?
Предстоящая Пасха традиционно будет отпразднована употреблением вареных куриных яиц. По этому поводу своими рекомендациями поделилась врач диетолог Екатерина Александрова.
Медик сообщила в интервью, что
«яйца имеют выраженный желчегонный эффект».
Учитывая это, пасхальные яйца следует с осторожностью употреблять в пищу людям, соблюдавшим пост. Съеденные в большом количестве, яйца могут значительно ухудшить самочувствие постившимся россиянам, спровоцировав появление желчных колик.
«Тем, кто не постился, за один раз я рекомендую съедать не более двух яиц», - поделилась Александрова.
Специалист добавила, что на протяжении дня таких перекусов в виде одного или двух пасхальных яиц «может быть два-три».
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