Не одно и не два: сколько пасхальных яиц можно съесть за день?

Врач назвал допустимое количество пасхальных яиц, которые можно съесть в праздничный день и предупредил о желчегонном эффекте данного продукта.Предстоящая Пасха традиционно будет отпразднована употреблением вареных куриных яиц. По этому поводу своими рекомендациями поделилась врач диетолог Екатерина Александрова.Медик сообщила в интервью, что«яйца имеют выраженный желчегонный эффект».Учитывая это, пасхальные яйца следует с осторожностью употреблять в пищу людям, соблюдавшим пост. Съеденные в большом количестве, яйца могут значительно ухудшить самочувствие постившимся россиянам, спровоцировав появление желчных колик.«Тем, кто не постился, за один раз я рекомендую съедать не более двух яиц», - поделилась Александрова.Специалист добавила, что на протяжении дня таких перекусов в виде одного или двух пасхальных яиц «может быть два-три».