Как правильно «спрыгивать» с антидепрессантов? Никто не знает наверняка
Новый обзор охватил данные 33 рандомизированных исследований, в которых участвовали почти 5 тысяч человек. Участники примерно трети из них прекращали пить антидепрессанты резко, остальные снижали дозу постепенно.
Снижение дозы обычно не занимало более четырех недель. В то же время, указывают авторы обзора, Британская коллегия психиатров с целью увеличения безопасности рекомендует уменьшать дозу антидепрессантов перед прекращением приема в течение нескольких месяцев и даже лет.
Авторы обзора пишут, что имеющиеся исследования не позволяют сделать вывод, как безопасно завершать длительный прием антидепрессантов. Это связано с тем, что качество представленных на сегодняшний день доказательств достаточно невысокое.
«Как врач общей практики я в первую очередь вижу, как многие люди борются, чтобы прекратить принимать антидепрессанты. Более 1000 исследований посвящены тому, как начать прием антидепрессантов, и только 33 исследования во всем мире касались того, как его прекратить. Определенно, эта область знаний требует немедленного внимания», – сказала Эллен Ван Лееувен (Ellen Van Leeuwen) из Гентского униерситета, ведущий автор обзора.
«Также мы хотели бы привлечь внимание к тому, что симптомы синдрома отмены антидепрессантов часто могут ошибочно принимать за рецидив болезни. Синдром отмены не говорит о рецидиве, он может свидетельствовать о том, что требуется более медленная отмена препарата перед полным прекращением приема», – сказал доктор Тони Кендрик (Tony Kendrick) из Саутгемптонского университета, соавтор обзора.
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