Как правильно «спрыгивать» с антидепрессантов? Никто не знает наверняка

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Антидепрессанты назначают для лечения депрессии и тревожности. Эти лекарства часто принимают длительно. Обычно руководства рекомендуют делать это 6-12 месяцев после улучшения состояния или в течение двух лет. Однако многие люди принимают их дольше, указывают авторы обзора. От 30% до 50% назначений антидепрессантов для длительного приема происходит без показаний, подкрепленных доказательствами. Ученые напоминают, что их ненужное назначение может сопровождаться побочными эффектами. Кроме того, доказательно обоснованных подходов безопасной отмены антидепрессантов после длительного приема до сих пор не разработали.Новый обзор охватил данные 33 рандомизированных исследований, в которых участвовали почти 5 тысяч человек. Участники примерно трети из них прекращали пить антидепрессанты резко, остальные снижали дозу постепенно.Снижение дозы обычно не занимало более четырех недель. В то же время, указывают авторы обзора, Британская коллегия психиатров с целью увеличения безопасности рекомендует уменьшать дозу антидепрессантов перед прекращением приема в течение нескольких месяцев и даже лет.Авторы обзора пишут, что имеющиеся исследования не позволяют сделать вывод, как безопасно завершать длительный прием антидепрессантов. Это связано с тем, что качество представленных на сегодняшний день доказательств достаточно невысокое.«Как врач общей практики я в первую очередь вижу, как многие люди борются, чтобы прекратить принимать антидепрессанты. Более 1000 исследований посвящены тому, как начать прием антидепрессантов, и только 33 исследования во всем мире касались того, как его прекратить. Определенно, эта область знаний требует немедленного внимания», – сказала Эллен Ван Лееувен (Ellen Van Leeuwen) из Гентского униерситета, ведущий автор обзора.«Также мы хотели бы привлечь внимание к тому, что симптомы синдрома отмены антидепрессантов часто могут ошибочно принимать за рецидив болезни. Синдром отмены не говорит о рецидиве, он может свидетельствовать о том, что требуется более медленная отмена препарата перед полным прекращением приема», – сказал доктор Тони Кендрик (Tony Kendrick) из Саутгемптонского университета, соавтор обзора.