Постоянная сонливость может быть симптомом серьезного заболевания

Постоянная сонливость может указывать на серьезные проблемы со здоровьем. Об этом, как пишет сетевое издание Nation News, заявила сомнолог София Черкасова, которая назвала некоторые причины дневной сонливости, а также рассказала, как привести в норму режим сна и бодрствования.Как подчеркнула Черкасова, постоянная сонливость должна восприниматься как серьезный сигнал, указывающий на возможные проблемы с организмом. Если вы чувствуете сонливость и чрезмерную усталость на протяжении всего дня, то, возможно, у вас синдром остановки дыхания во сне."У людей с таким синдромом наблюдаются проблемы с дыханием во сне на фоне храпа. В норме остановка дыхания может происходить до пяти раз за ночь, но если таких эпизодов больше, то могут быть серьезные последствия. В тяжелых случаях может быть до полутысячи остановок дыхания за время сна — то есть, человек может фактически не дышать по три-четыре часа в сутки. Конечно, это самым печальным образом отражается на состоянии здоровья", — сказала эксперт.Другая возможная причина дневной сонливости — это неврологическое расстройство под названием нарколепсия. Но не нужно ставить себе этот редкий диагноз без заключения квалифицированного врача. Людям, которые страдают из-за нарушенного режима дня и постоянной сонливости, следует проверить щитовидную железу, т.к. проблемы со сном часто имеют место на фоне неправильного баланса гормонов щитовидки. Большинству людей, как отметила Черкасова, преодолеть дневную сонливость помогает нормализация режима сна.