Врач назвал самые действенные способы предотвращения инсульта

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Одним из самых эффективных способов, помогающих человеку защитить себя от инсульта, является отказ от курения, сообщил врач из Германии Кристиан Нольте.Немецкий специалист назвал самые действенные способы предотвращения угрожающих жизни сосудистых патологий – инсульта, сердечного приступа. По словам врача, в образе жизни миллионов людей присутствует привычка, пагубно влияющая на состояние кровеносных сосудов и артерий, – это курение. Табачный дым провоцирует развитие атеросклероза, делая сосудистую ткань жесткой и склонной к повреждениям. Нольте заявил, что«отказ от курения в несколько раз снижает вероятность возникновения сердечного приступа».Также к числу самых действенных способов предотвращения инсульта относится контроль показателей давления. Взрослым людям необходимо периодически измерять свое артериальное давление – это позволяет своевременно заметить тенденцию к его повышению и обратиться к врачу.Помимо этого, заметил врач,«полезно регулярно делать электрокардиографию (ЭКГ) – благодаря ей также можно вовремя выявить опасные нарушения, например, тесно связанную с инсультом фибрилляцию предсердий».Вдобавок для предотвращения инсульта необходимо проверять уровни холестерина и сахара в крови, избегать большого количества красного мяса в рационе, быть подвижным и получать достаточно физических нагрузок, констатировал эксперт.