Врач назвал самые действенные способы предотвращения инсульта
Немецкий специалист назвал самые действенные способы предотвращения угрожающих жизни сосудистых патологий – инсульта, сердечного приступа. По словам врача, в образе жизни миллионов людей присутствует привычка, пагубно влияющая на состояние кровеносных сосудов и артерий, – это курение. Табачный дым провоцирует развитие атеросклероза, делая сосудистую ткань жесткой и склонной к повреждениям. Нольте заявил, что
«отказ от курения в несколько раз снижает вероятность возникновения сердечного приступа».
Также к числу самых действенных способов предотвращения инсульта относится контроль показателей давления. Взрослым людям необходимо периодически измерять свое артериальное давление – это позволяет своевременно заметить тенденцию к его повышению и обратиться к врачу.
Помимо этого, заметил врач,
«полезно регулярно делать электрокардиографию (ЭКГ) – благодаря ей также можно вовремя выявить опасные нарушения, например, тесно связанную с инсультом фибрилляцию предсердий».
Вдобавок для предотвращения инсульта необходимо проверять уровни холестерина и сахара в крови, избегать большого количества красного мяса в рационе, быть подвижным и получать достаточно физических нагрузок, констатировал эксперт.
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