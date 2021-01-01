Раскрыты секреты долголетия японцев

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Пользователь китайской социальной сети WeChat раскрыл несколько секретов долголетия японцев. Ключевым фактором оказалась система питания нации.По словам автора публикации, занятия спортом не пользуются большой популярностью у японцев. При этом им удается удерживать высокий уровень долголетия благодаря разнообразной пище — почти каждая трапеза включает мясо, фрукты и овощи. Второй причиной долголетия пользователь назвал медленное пережевывание продуктов, что позволяет японцам не переедать.Третьим секретом долгой жизни стал способ приготовления еды — японцы предпочитают отваривать продукты или готовить на пару, а жарят в редких случаях. Последним секретом пользователь назвал употребление большого количества рыбы и морепродуктов, более полезных для здоровья, чем красное мясо.В январе 2021 года врач-диетолог Марк Гилберт назвал секреты питания, способные продлить жизнь. Он посоветовал уменьшить количество потребляемых килокалорий и следить за количеством получаемого витамина D. Гилберт призвал есть больше ягод и отметил пользу зеленого чая, который помогает контролировать уровень сахара в крови и понижает давление.