Шесть веских причин ежедневно есть зелень
Сезон зелени открыт. Если вы заботитесь о здоровом питании, то знаете, что зелень — это настоящая палочка-выручалочка с бесконечным количеством преимуществ, если добавлять ее в еду на постоянной основе. Об этом рассказала нутрициолог Надя Андреева.
Вот лишь немногие полезные свойства зелени:
поддерживает работу печени,
является тонизирующим и мягких мочегонным средством, очищает кровь и организм в целом,
мягко избавляет от камней в почках,
устраняет запоры,
помогает очищать кожу и избавляет от угревой сыпи,
предотвращает резкие скачки давление.
«Сейчас свежая зелень доступна на всех рынках, в некоторых магазинах или вы даже можете вырастить ее самостоятельно дома. Чтобы не потерять ее драгоценные свойства, зелень важно правильно хранить»
, — посоветовала нутрициолог.
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