Шесть веских причин ежедневно есть зелень

Настоящий кладезь витаминов и минералов.Сезон зелени открыт. Если вы заботитесь о здоровом питании, то знаете, что зелень — это настоящая палочка-выручалочка с бесконечным количеством преимуществ, если добавлять ее в еду на постоянной основе. Об этом рассказала нутрициолог Надя Андреева.Вот лишь немногие полезные свойства зелени:поддерживает работу печени,является тонизирующим и мягких мочегонным средством, очищает кровь и организм в целом,мягко избавляет от камней в почках,устраняет запоры,помогает очищать кожу и избавляет от угревой сыпи,предотвращает резкие скачки давление.«Сейчас свежая зелень доступна на всех рынках, в некоторых магазинах или вы даже можете вырастить ее самостоятельно дома. Чтобы не потерять ее драгоценные свойства, зелень важно правильно хранить», — посоветовала нутрициолог.