Шесть веских причин ежедневно есть зелень

Настоящий кладезь витаминов и минералов.

Сезон зелени открыт. Если вы заботитесь о здоровом питании, то знаете, что зелень — это настоящая палочка-выручалочка с бесконечным количеством преимуществ, если добавлять ее в еду на постоянной основе. Об этом рассказала нутрициолог Надя Андреева.

Вот лишь немногие полезные свойства зелени:

поддерживает работу печени,
является тонизирующим и мягких мочегонным средством, очищает кровь и организм в целом,
мягко избавляет от камней в почках,
устраняет запоры,
помогает очищать кожу и избавляет от угревой сыпи,
предотвращает резкие скачки давление.

«Сейчас свежая зелень доступна на всех рынках, в некоторых магазинах или вы даже можете вырастить ее самостоятельно дома. Чтобы не потерять ее драгоценные свойства, зелень важно правильно хранить»
, — посоветовала нутрициолог.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках

https://hronika.info - Добавил lavrentiya в категорию Разное

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь