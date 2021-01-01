Стоит ли отказываться от глютена: 5 мифов о вреде и пользе клейковины

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Сегодня на безглютеновые диеты садятся даже те, у кого нет аллергии на клейковину, а о том, что глютен якобы вреден, наслышаны даже дети. Но хлеб и каши – далеко не главные продукты, содержащие глютен. Что это такое, в каких продуктах содержится клейковина, кому это действительно вредно и что будет, если здоровый человек полностью откажется от глютена – рассказала диетолог, психолог, консультант по здоровому питанию Ксения Рэн.Что такое глютен и зачем он вообще нуженГлютен – это основной белок клейковины, а клейковина – пластичная безвкусная масса, которая содержится в зернах пшеницы, ржи, ячменя и некоторых других злаковых.Миф № 1 – глютен ядовит, он вызывает ожирение и проблемы с кишечникомНо сам по себе глютен не ядовит, а примечателен этот белок тем, что "несет ответственность" за качество теста и хлеба. Соединяясь с водой, глютен делает тесто тягучим, не давая ему крошиться. То есть без клейковины не испечь нормального хлеба. Хлеб люди ели тысячелетиями, ведь в выпечке из муки множество полезных для организма микроэлементов, сложных углеводов, а не только клейковина. Но именно вокруг нее в последнее время происходит масса споров, люди отказываются от продуктов, содержащих глютен.Однако лишний вес у нас появляется от того, что мы бесконтрольно едим булки, фастфуд, жирную еду и мало двигаемся, а не от глютена. А вздутие кишечника может возникнуть, если переесть тех же овощей и фруктов, мяса, а не только хлеба или каши. Коме того, отказавшись от хлеба, каш или макарон именно из-за глютена, но продолжая есть колбасу, сосиски, сыры, мороженое, пить пиво, вы ничего на самом деле не меняете – в этих продуктах полным-полно глютена.Значит, глютен есть не только в каше и хлебе? А где его нет?Глютен содержится в зернах большинства злаковых культур – пшенице, ячмене, овсянке, ржи и производных от них продуктах.Миф № 2 – глютен содержится только в хлебе и кашах, остальные продукты "безопасны".На самом деле и любимое пиво, а не только булочки, богаты глютеном. А еще глютен добавляют в колбасу, сосиски, другие колбасные изделия, молочные продукты, сыры, кетчуп, майонез – список можно продолжить. Используют глютен в качестве загустителя, чтобы придать продукту вязкость: клейковина хорошо держит влагу и в некоторых случаях замедляет засыхание.Продукты, в которых точно нет глютена – это гречка, рис, растительные масла, овощи и фрукты, мясо, бобы, морепродукты, яйца, картофель, орехи.Хлеб и выпечка тоже может не содержать глютена, если она производится из бездрожжевого теста или безглютеновой, то есть крупного помола муки. Ярким примером может послужить цельнозерновой хлеб, который выпекают без образования клейковины. Такая выпечка полезна в первую очередь тем, что в ней лучше сохраняются полезные микроэлементы, она улучшает работу кишечника, а не только потому, что в таком хлебе просто нет глютена. Но действительно, для некоторых людей глютен опасен.Кому нельзя есть продукты с клейковиной?Существует аутоимунное заболевание – целиакия, при котором употребление глютена действительно наносит вред.Миф № 3 – если есть продукты с глютеном, то целиакия может развиться у каждого.На самом деле целиакия – заболевание, которое возникает еще в раннем детстве у генетически предрасположенных к нему людей. У них даже 100 грамм хлеба с клейковиной или ложка пшеничной каши могут вызвать воспалительную реакцию, внешне проявляющуюся, как аллергия.Людям с целиакией нельзя есть макароны, хлеб и другие продукты с глютеномКогда такие люди едят продукты с глютеном, их иммунная система производит антитела, которые повреждают ворсинки на стенках кишечника. В итоге всасывание питательных веществ нарушается, человек недополучает железо, фолиевую кислоту и другие жизненно важные для него элементы.Некоторые факторы тоже могут привести к непереносимости глютена, например:эндокринные заболевания, особенно проблемы с щитовидной железой;другие аутоимунные болезни;вредные привычки, переедание, особенно при уже имеющихся воспалительных процессах в органах пищеварения – тогда продукты с глютеном будут вызывать вздутие живота, метеоризм, боли.Но людей именно с целиакией в мире – 1%, другой вопрос, что не у всех в детстве ее диагностируют. Если взрослый человек заметил, что после употребления хлеба или каш у него вздувается живот, появляется аллергическая реакция на коже (пузырьки, которые потом лопаются и превращаются в язвочки), начались проблемы с кишечником – то лучше обратиться к врачу.А как узнать о непереносимости глютена?Определить есть у вас непереносимость глютена или нет, поможет только специальная диагностика.Миф № 4 – сдавать анализ необязательно, достаточно перестать есть хлеб и каши.Нет, чтобы наверняка узнать может вам навредить глютен или нет, нужно сдать анализ крови на глютеновую непереносимость. Конечно, можно исключить из рациона хлеб, определенные каши и другие продукты: врачи так тоже делают. На две недели отменяются глютенсодержащие продукты, потом снова вводятся, и наблюдается реакция организма на такие перемены питания.Но лучше сдать анализ, чтобы знать наверняка, придется ли теперь внимательно изучать маркировку, выискивая там глютен на всех продуктах, или нет. Ведь при целиакии не просто страдает кишечник или мучает аллергия – у человека снижается гемоглобин, наступает анемия, постоянно происходят запоры, одолевает хроническая усталость. Таким людям обязательно показана безглютеновая диета.Но разве безглютеновая диета не полезна?Безглютеновой диетой увлеклись многие, как например безлактозной.Миф № 5 – безглютеновая диета полезна, она очищает кишечник от налипшего на него глютена.Глютен никуда не налипает, как уже сказано – только у определенных людей он вызывает реакцию иммунной системы, которая в свою очередь повреждает кишечник. Кроме того, любая диета, коррекция питания и тому подобное – должны быть грамотными. Сейчас модно не есть глютеновые продукты, но дело в том, что клейковина содержится чуть ли не в двух третях того, что мы видим на полках магазинов. Стоит ли так усложнять себе питание, если в этом нет необходимости?В качестве примера давайте вспомним увлечение безлактозным молоком – банановым, кокосовым, овсяным. Пять чашек кофе с таким молоком, да еще если и натощак, намного вреднее, чем одна чашка кофе с обычным молоком животного происхождения, выпитая через 20 минут после завтрака.В безглютеновых продуктах клейковину часто заменяют действительно вредными жирами и сахаром, поэтому выбирая их – внимательно изучайте упаковку.Конечно, плюсы у такой диеты есть, ведь кроме мучного человек перестает есть сосиски, печенье, различные кетчупы, в которых много трансжиров и консервантов. Вот они по-настоящему вредны для организма. Если же полностью исключить из меню крупы, хлеб, макароны твердых сортов, ваш рацион обеднеет.А что будет, если от клейковины откажется здоровый человек?Полностью отказаться от продуктов с клейковиной, если у вас нет непереносимости глютена, не стоит. Ведь тогда вы откажете себе в клетчатке, важных витаминах, железе, кальции, растительном белке, других веществах, которых много в крупах и хлебе. Все злаковые с высоким содержанием глютена важны: растительные белки, которые содержатся в них, очень нужны организму из-за содержащихся там аминокислот.Помните: питание должно быть сбалансированным. Чередуйте продукты: например, сегодня завтрак глютеновый, завтра – белковый. Такое питание по-настоящему наполнит вас энергией, улучшит состояние кожи, перистальтику кишечника и продлит молодость!Также ранее мы писали, как правильно готовить каши.И не забывайте, что создать хорошее настроение для себя и родных можно, порадовав их приятными сюрпризами: смотрите идеи интересных презентов в нашем календаре подарков на главные праздники апреля.А еще вы в курсе, что в Украине уже действуют новые штрафы для пешеходов и даже велосипедистов? Вот влогер-пенсионер Дед Панч в курсе. Почему водители и пешеходы бесят друг друга и кто из них прав? Смотрите новый выпуск ютуб-шоу пенсионера-влогера.