Этот жир вреднее холестерина, а его едят каждый день

Большинство в курсе о существовании так называемого хорошего и плохого холестерина, и что наличие последнего в организме чревато проблемами с сердцем. Однако кардиолог, доктор Стефен Деврис подчеркивает, что повышенного внимания врачей требует другой жир. В рамках метанализа Американской кардиологической ассоциации не было обнаружено значительной связи между холестерином в пище и риском заболеваний сердечно-сосудистого спектра, только если люди съедали в три раза больше среднестатистического показателя.«Насыщенные жиры намного сильнее влияют на повышение холестерина в крови, чем непосредственно диетический холестерин, присутствующий в пище», - отмечает Деврис.Частично это связано с тем, что большая часть холестерина в крови на самом деле вырабатывается организмом. Потребление холестерина извне в определенной степени компенсируется телом, поскольку производство холестерина сокращается.Однако насыщенные жиры усиливают выработку организмом липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) или «плохого» холестерина. Этот «плохой» холестерин может накапливаться внутри артерий, ограничивая поток крови, повышая вероятность сердечного приступа или инсульта.Насыщенными жирами считается группа жиров, которая содержит только насыщенные жирные кислоты. Богатыми на такие жиры продуктами является пальмовое и кокосовое масло, животные жиры и молочные продукты.