Немецкие ученые заявили, что молоко может укорачивать жизнь

Специалисты из Германии провели исследование, согласно которому обнаружилось, что употребление в пищу пастеризованного неферментированного молока приводит к повышенным рискам для здоровья, вплоть до сокращения продолжительности жизни. При этом включение в рацион продуктов из ферментированного молока практически в любом количестве, вреда здороью не наносит.Свое исследование немецкие эксперты основали на анализе данных жителей одной единственной страны – Швеции, поскольку именно эта страна известна тем, что ее жители потребляют в больших количествах именно неферментированное молоко. Продукты из ферментированного молока, то есть кисломолочные, здесь употребляются куда в меньшем количестве.По итогам исследования, ученые пришли к выводу, что неферментированное молоко оказывает непосредственное влияние на так называемую мишень рапамицина млекопитающих или сигнальный комплекс mTORC1. В результате это приводит к укорачиванию срока жизни людей.При этом молочнокислые продукты также оказывают опосредованное влияние на мишень рапамицина млекопитающих через микроРНК, и уменьшают влияние пищи на сокращение жизни.На основании своих исследований, немецкие ученые сделали вывод, что чрезмерное употребление молока приводит к быстром старению и сокращению продолжительности жизни человека. Это исследование также перекликается с предыдущими работами исследователей, согласно которым молоко повышает риск возникновения рака груди.