Как стресс и переживания физически меняют наш мозг

После психологической травмы мы становимся другими людьми — это правда.Серьёзные потрясения и хронический стресс влияют на многие аспекты жизни: пропадает аппетит, нарушается сон, страдает психическое здоровье в целом. Однако мало кто знает, что психологические воздействия могут травмировать мозг. В прямом смысле: они наносят серому веществу вполне отчётливые физические повреждения.Как показывает свежее исследование, опубликованное в журнале Revue Neurologique, острые стрессовые реакции и хронические расстройства психики, спровоцированные всё тем же тяжёлым стрессом, нарушают работу двух ключевых систем головного мозга — их условно обозначают как «защитную» и «когнитивную».Это может повлиять на то, как мозг реагирует на угрозы, в том числе — на простейшие ежедневные бытовые проблемы и конфликты. Также меняются способности сдерживать эмоции, запоминать и обрабатывать информацию.Есть три области мозга, которые реагируют на стресс больше всего.Как стресс изменяет мозгМиндалина становится гиперактивной и увеличивается в размерахМиндалевидное тело (миндалина) — это участок нервной ткани, который отвечает прежде всего за эмоции. В частности — за страх и гнев.Эта зона играет важнейшую роль в работе инстинкта самосохранения. Основная задача миндалевидного тела — обрабатывать информацию, поступающую от органов чувств, и обнаруживать угрозу. Ответом на зафиксированную внешнюю опасность становится либо гнев (первая часть в знаменитой реакции «бей или беги»), либо страх.Это означает, что миндалевидное тело начинает запускать реакцию «бей или беги» в любой момент, даже если человеку ничего не угрожает.Это вызывает напряжение парасимпатической нервной системы: сердце активнее качает кровь, мышцы напрягаются, дыхание учащается, человек становится очень внимательным к мелочам, его чувства обостряются. На бытовом языке это состояние называется «на взводе». У психологов есть свой термин — захват миндалины.Результатом захвата миндалины может стать паническая атака, прилив эмоций и агрессии, стресс. Чем более гиперактивна миндалина, чем чаще и легче она возбуждается, тем больше истощается нервная система.Человек становится раздражительным, вспыльчивым, агрессивным, не может взять себя в руки. Стресс перерастает в хроническую форму, из?за чего возникают проблемы со сном, и ситуация усугубляется.Изменения миндалины происходят и на физическом уровне. Исследование, опубликованное в «Журнале реабилитации после травм головы», показало: у ветеранов боевых действий, страдающих от посттравматического стрессового расстройства, эта область мозга увеличена — в сравнении с теми, у кого ПТСР нет.Работа префронтальной коры ухудшаетсяПрефронтальная кора — более «разумный» участок мозга, который в норме сдерживает излишне эмоциональные порывы миндалины.Миндалевидное тело ощущает отрицательную эмоцию — тот же гнев или страх, а префронтальная кора оценивает эту эмоцию рационально. Взвешивает, действительно ли обнаруженная миндалиной опасность так велика и правда ли надо тревожить парасимпатическую нервную систему.Например, если вы идёте на встречу с начальником, предвкушая разнос, миндалевидное тело так и норовит включить реакцию «бей или беги».Но префронтальная кора сообщает вам, что визит к шефу — вещь неприятная, однако не смертельная. Благодаря этому миндалина успокаивается, а вы берёте себя в руки.Однако исследование, опубликованное в журнале Neurobiology of Stress, сообщает: и острый, и хронический стресс ослабляют префронтальную кору, физически уменьшая в ней количество активных нейронов.В результате она теряет способность контролировать реакции миндалины. Любую опасность, даже мнимую, мозг начинает воспринимать как смертельную угрозу — и реагирует на неё соответственно.Гиппокамп уменьшается и сбоитГиппокамп — это область мозга, которая в основном отвечает за хранение воспоминаний. Также она помогает отличать прошлый опыт от настоящего.Психическая травма нарушает работу гиппокампа. У разных людей это проявляется по?разному. Например, кто?то может забыть часть своего прошлого, однако воспоминания о травмировавшем событии останутся яркими и чёткими.Другие будут впадать в панику каждый раз, когда обстановка вокруг хотя бы чуть?чуть напомнит ту, в которой они находились в процессе получения травмы.Это происходит потому, что мозг теряет возможность чётко различать, где прошлое, а где настоящее. Но спецэффектами с памятью дело не ограничивается.Чем меньше гиппокамп, тем хуже он справляется со своими функциями. А значит, тем больше сложностей с памятью и накатывающей паникой будет испытывать человек.Что делать, если мозг пострадал из?за психической травмыНе существует конкретного способа восстановить мозг после повреждений, вызванных острым или хроническим стрессом. Но один однозначный момент всё же есть: необходимо как можно быстрее обратиться к врачу. Лучше всего — к психотерапевту.Врач проведёт осмотр, расспросит вас о симптомах и пережитых событиях. И на основе этого разработает индивидуальный план лечения. Он будет включать в себя психотерапию или приём лекарств, а может, и их сочетание.