Кому нельзя есть лук? Объясняет врач
В интервью врача эндокринолога Татьяны Бочаровой прозвучало мнение о том, что некоторым категориям граждан лук необходимо исключить из рациона. Как объяснила специалист,
«лук нельзя есть людям, у которых панкреатит, гастрит или язвенная болезнь».
Прежде всего, в этом плане опасен свежий репчатый лук. По словам врача, его поедание способствует повышению кислотности в желудке. При отсутствии противопоказаний в виде перечисленных болезней есть много лука тоже не следует – максимум можно позволить себе одну некрупную головку.
Также врач назвала выдумкой утверждение о том что лук является продуктом, укрепляющим иммунитет. В то же время, уточнила Бочарова, в состав овоща входят вещества фитонциды, препятствующие размножению патогенных бактерий и вирусов. Также лук является источником витаминов группы В, аскорбиновой кислоты.
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