Названы продукты, которые ошибочно считают полезными

Не стоит рассчитывать на их «пользу».Оказывается, что хорошо всем известные полезные продукты абсолютно бесполезны, или как их можно еще назвать – лжеполезные.Нутрициолог Вера Паламарь на своей странице в Instagram поделилась списком топ «здоровых» продуктов, которые на самом деле совершенно бесполезны.Магазинные фруктовые йогуртыПодобные йогурты содержат сахарозу, а это – пищевой сахар, который состоит из фруктозы и глюкозы. В таких йогуртах много сахара. Также в них производители добавляют ненатуральные добавки. Лучше магазинный продукт заменить натуральными йогуртами, кефиром и, уже по вкусу добавить фрукты или ягоды.Мюсли, хлопья и готовые завтракиОни на 80% состоят из сахара и жира, поэтому лучше отказаться от таких продуктов и, сделать домашнюю натуральную гранолу.Сладости с сахарозаменителямиБудьте уверены, что все эти продукты «без сахара» 100% с ним. Поэтому лучше отказаться от них, просто заменить конфеты сухофруктами, фруктами.Каши быстрого приготовленияТакие каши не могут быть полезными, потому что нормальные, натуральные крупы не могут готовиться 1 минуту. Также в них очень большое содержание сахара. Лучше используйте только обычные крупы, к которым самостоятельно можно добавить любые фрукты и, вы точно будете уверены в их пользе.