Аллергический дерматит: названы симптомы и способы лечения

Это достаточно распространенная реакция организма.Каждый пятый человек хоть раз в жизни сталкивался с проявлениями аллергического дерматита, свидетельствуют статистические данные. Как известно, с наиболее распространенной кожной патологией может столкнуться каждый, вне зависимости от пола или возраста. Мы решила выяснить, какие причины и симптомы у аллергического дерматита и как его лечат врачи.Аллергический дерматит: причины и симптомыДля возникновения кожного дерматита нужны два обстоятельства: негативная реакция иммунитета на определенные вещества и воздействие этих веществ на организм человека. Однако для возникновения гиперчувствительности у иммунитета на некоторые аллергены нужен неоднократный контакт с ними.Что может провоцировать развитие аллергического дерматита:Химические соединения (краски, лаки, клей, тканевые или кожные красители, чернила для татуировок, косметические средства),Соединения никеля, хрома (входят в состав зубных протезов, заколок, украшений),Лекарства (антибактериальные препараты, обезболивающие),Пищевые продукты (яйцо, молоко, морепродукты, мед, орехи),Растения (культурные и сорные злаки, деревья: береза, орешник, слива, яблоня, вишня),Табачные изделия и их дым,Стиральные порошки,Инсектициды,Яд змей, пауков и многих насекомых,Синтетические и натуральные полимеры.Симптомы аллергического дерматитаПроявления аллергического дерматита во многом зависят от формы дерматита, причины его возникновения и от того, на сколько часто человек контактирует с аллергеном.Симптомы атопического дерматита:Сыпь красного цвета в месте кожных складок, лице и шее,Сухость кожи,Образование корочек при повреждении воспалений,Кожный зуд.Симптомы контактного дерматита:Сыпь на участке кожи, который контактировал с аллергеном,Общее недомогание,Возникновение небольших волдырей на коже.Аллергический дерматит: профилактика и лечениеКак правило, чтобы диагностировать аллергический дерматит врачи проводят осмотр с помощью дерматоскопа, также могут назначить анализ крови и аллерготесты.В курс лечения входит прием антигистаминных препаратов, обработка высыпаний антисептическими растворами, местное нанесение кремов и мазей с противоспалительным и противозудным эффектом и соблюдение противоаллергенной диеты (в случае пищевой аллергии).