Аллергический дерматит: названы симптомы и способы лечения
Каждый пятый человек хоть раз в жизни сталкивался с проявлениями аллергического дерматита, свидетельствуют статистические данные. Как известно, с наиболее распространенной кожной патологией может столкнуться каждый, вне зависимости от пола или возраста. Мы решила выяснить, какие причины и симптомы у аллергического дерматита и как его лечат врачи.
Аллергический дерматит: причины и симптомы
Для возникновения кожного дерматита нужны два обстоятельства: негативная реакция иммунитета на определенные вещества и воздействие этих веществ на организм человека. Однако для возникновения гиперчувствительности у иммунитета на некоторые аллергены нужен неоднократный контакт с ними.
Что может провоцировать развитие аллергического дерматита:
Химические соединения (краски, лаки, клей, тканевые или кожные красители, чернила для татуировок, косметические средства),
Соединения никеля, хрома (входят в состав зубных протезов, заколок, украшений),
Лекарства (антибактериальные препараты, обезболивающие),
Пищевые продукты (яйцо, молоко, морепродукты, мед, орехи),
Растения (культурные и сорные злаки, деревья: береза, орешник, слива, яблоня, вишня),
Табачные изделия и их дым,
Стиральные порошки,
Инсектициды,
Яд змей, пауков и многих насекомых,
Синтетические и натуральные полимеры.
Симптомы аллергического дерматита
Проявления аллергического дерматита во многом зависят от формы дерматита, причины его возникновения и от того, на сколько часто человек контактирует с аллергеном.
Симптомы атопического дерматита:
Сыпь красного цвета в месте кожных складок, лице и шее,
Сухость кожи,
Образование корочек при повреждении воспалений,
Кожный зуд.
Симптомы контактного дерматита:
Сыпь на участке кожи, который контактировал с аллергеном,
Общее недомогание,
Возникновение небольших волдырей на коже.
Аллергический дерматит: профилактика и лечение
Как правило, чтобы диагностировать аллергический дерматит врачи проводят осмотр с помощью дерматоскопа, также могут назначить анализ крови и аллерготесты.
В курс лечения входит прием антигистаминных препаратов, обработка высыпаний антисептическими растворами, местное нанесение кремов и мазей с противоспалительным и противозудным эффектом и соблюдение противоаллергенной диеты (в случае пищевой аллергии).
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