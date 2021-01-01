Какие напитки вредят поджелудочной железе

Поджелудочная железа является важным органом пищеварительной системы, необходимым для усвоения питательных веществ. С ее помощью вырабатываются ферменты, необходимые для расщепления продуктов. Однако некоторые напитки очень пагубно влияют на состояние органа и могут вызвать ряд осложнений. О каких из них идет речь?Алкоголь Употребление спиртных напитков разрушает ткани поджелудочной железы. Из-за этого орган не может полноценно выполнять свои функции. При злоупотреблении алкоголем в поджелудочной начинается воспалительный процесс, сопровождающийся болью и другими дискомфортными симптомами. Газированные напитки В составе газировки много сахара, красителей и других искусственных добавок, которые в большом количестве могут привести к панкреатиту (воспалению поджелудочной железы). Пузырьки газа "раздражают" этот орган, поэтому появляется тяжесть и боль.Соки Во фруктовых соках хоть и содержатся витамины, но их частое употребление может негативно повлиять на процесс пищеварения. Сильный ущерб поджелудочной наносит именно концентрированный напиток. Большое количество кислот разрушает ткани и приводит к воспалительному процессу. Кофе и крепкий чай Эти напитки могут навредить поджелудочной, если употреблять их на голодный желудок. Кофеин способствует выработке ферментов для расщепления продуктов, но такое воздействие негативно сказывается на органе и стенках желудка. Энергетические напитки Употребление таких напитков вредит организму в целом, особенно поджелудочной железе. В составе энергетиков есть таурин, которые разрушает ее клетки. Скопление этого вещества может привести к воспалению и другим серьезным последствиям.