Непереносимость алкоголя: симптомы того, что она имеется у вас
Проблема потребления алкоголя во время пандемии стала одной из актуальных – во многих странах было замечено, что оно возросло, чему в немалой степени посодействовали изоляция и стресс.
Вместе с этим медики указывают на растущее число людей, страдающих непереносимостью алкоголя. Об этом явлении и его симптомах специалисты рассказали в интервью изданию Express. Один из приглашенных экспертов, доктор Дебора Ли, отметила, что непереносимостью нередко называют случаи сильного похмелья, но это неправильно.
«Непереносимость алкоголя обусловливается воспалительной реакцией организма на ингредиенты спиртных напитков – она связана не с тем, как быстро вы напиваетесь, а с появлением определенных симптомов», - заметила доктор Ли.
Данные симптомы, по словам врача, возникают примерно через 20 или 30 минут после употребления алкогольного напитка и могут продолжаться в течение нескольких часов.
Вот признаки того, что у человека может быть непереносимость алкоголя.
Насморк.
Покраснение щек или всего лица.
Отек лица.
Тошнота.
Учащение сердцебиения.
Низкое кровяное давление.
Головная боль.
Затрудненное дыхание.
Крапивница.
Диарея.
Эксперт добавила, что некоторые люди бывают более склонными к непереносимости алкоголя. Например, они рождаются с наследственной неспособностью организма вырабатывать алкогольдегидрогеназу – фермент, расщепляющий алкоголь.
«У вас может быть определенная генетическая вариация, которая означает, что вы реагируете на алкоголь иначе, чем другие», - сообщила доктор Ли.
Специалисты посоветовали в случае алкогольной непереносимости выяснять, что именно провоцирует появление негативных симптомов. Вызывать их, например, могут такие алкогольные ингредиенты, как глютен, виноград, пшеница, хмель, ячмень. Скорей всего их присутствие в рационе (в составе других напитков или продуктов) также будет провоцировать болезненные реакции организма, усиливая в нем воспаление. В то же время, напитки, не содержащие их, могут быть вполне приемлемыми для питья.
Непереносимость и аллергия – какая разница? Доктор Дебора Ли рассказала, что истинная аллергия на алкоголь встречается редко и отличается от непереносимости. Говоря об этом, медик уточнила, что
«аллергия на алкоголь означает, что при контакте с ним у вас незамедлительно возникнут аллергические симптомы, включая кожную сыпь, затрудненное дыхание и анафилаксию».
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