Непереносимость алкоголя: симптомы того, что она имеется у вас

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Не нужно путать тяжелое похмелье с непереносимостью алкоголя, это не одно и то же.Проблема потребления алкоголя во время пандемии стала одной из актуальных – во многих странах было замечено, что оно возросло, чему в немалой степени посодействовали изоляция и стресс.Вместе с этим медики указывают на растущее число людей, страдающих непереносимостью алкоголя. Об этом явлении и его симптомах специалисты рассказали в интервью изданию Express. Один из приглашенных экспертов, доктор Дебора Ли, отметила, что непереносимостью нередко называют случаи сильного похмелья, но это неправильно.«Непереносимость алкоголя обусловливается воспалительной реакцией организма на ингредиенты спиртных напитков – она связана не с тем, как быстро вы напиваетесь, а с появлением определенных симптомов», - заметила доктор Ли.Данные симптомы, по словам врача, возникают примерно через 20 или 30 минут после употребления алкогольного напитка и могут продолжаться в течение нескольких часов.Вот признаки того, что у человека может быть непереносимость алкоголя.Насморк.Покраснение щек или всего лица.Отек лица.Тошнота.Учащение сердцебиения.Низкое кровяное давление.Головная боль.Затрудненное дыхание.Крапивница.Диарея.Эксперт добавила, что некоторые люди бывают более склонными к непереносимости алкоголя. Например, они рождаются с наследственной неспособностью организма вырабатывать алкогольдегидрогеназу – фермент, расщепляющий алкоголь.«У вас может быть определенная генетическая вариация, которая означает, что вы реагируете на алкоголь иначе, чем другие», - сообщила доктор Ли.Специалисты посоветовали в случае алкогольной непереносимости выяснять, что именно провоцирует появление негативных симптомов. Вызывать их, например, могут такие алкогольные ингредиенты, как глютен, виноград, пшеница, хмель, ячмень. Скорей всего их присутствие в рационе (в составе других напитков или продуктов) также будет провоцировать болезненные реакции организма, усиливая в нем воспаление. В то же время, напитки, не содержащие их, могут быть вполне приемлемыми для питья.Непереносимость и аллергия – какая разница? Доктор Дебора Ли рассказала, что истинная аллергия на алкоголь встречается редко и отличается от непереносимости. Говоря об этом, медик уточнила, что«аллергия на алкоголь означает, что при контакте с ним у вас незамедлительно возникнут аллергические симптомы, включая кожную сыпь, затрудненное дыхание и анафилаксию».