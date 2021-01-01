Коронавирус смертельно опасен для беременных

Беременные с коронавирусом сталкиваются с гораздо более высокими рисками, как показало исследование. Будущие мамы в 20 раз чаще умирают еще до родов, а их младенцам приходится проводить больше времени в специализированных детских реанимациях.Новое исследование проведено в отношении влияния коронавируса на организм беременных. Оно показало, что будущие мамы, заражённые COVID-19, имеют высокий риск тяжелой формой болезни и смерти от её осложнений до и во время родов. Так, беременные с симптомами имеют опасность преэклампсии (осложнение беременности, характеризующееся повышенным артериальным давлением) на уровне 76%. Риск родов до срока повышается на 56,9%, а их малыши после рождения должны проводить гораздо больше времени в специальных детских реанимациях.Но самое печальное в том, что будущие мамы с ковидом в 20 раз чаще уходят из жизни, по сравнению с женщинами, которые не больны. Таковы выводы международной команды ученых, возглавляемой Оксфордском университетом. Они подтверждают результаты предыдущих работ о влиянии вируса на беременных и показывают, насколько важно именно этой категории людей получать прививки от коронавируса.В некоторых странах мира, включая и Россию, беременным вакцины не делают, так как среди данной категории населения их влияние на здоровье просто не изучалось. Но в США и Великобритании уже доказано, что беременные не только могут, но и должны получать эти прививки в первую очередь. Они никак не повышают вероятность каких-либо осложнений во время беременности и родов, не представляют дополнительной опасности и для ребёнка, зато дают защиту от очень опасного для беременных патогена