Какие продукты нельзя есть на ночь

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Ужин должен быть легким не только по калорийности, но и по своему составу. Некоторые вроде бы очень полезные продукты следует избегать в вечернее время, поскольку они перегружают желудочно-кишечную систему и снижают качество сна.Продукты с высоким содержанием воды. Разного рода арбузы, огурцы, сельдерей и тому подобные водянистые продукты перед сном употреблять не нужно по той простой причине, что вы всю ночь будете вставать в туалет. А в этом случае надеяться на качественный сон нельзя.Острая пища. Употребление чего-то острого незадолго до отхода ко сну вызывает расстройство желудка и изжогу. В перце содержится капсаицин, который повышает температуру тела, что также мешает заснуть.Бананы. Полезные продукты, но употреблять его нужно перед физическими нагрузками, чтобы зарядиться энергией. А вот перед сном бананы есть не следует, это может привести к образованию большого объёма слизи и расстройству желудка.Яблоки. В этих фруктах содержится пектин, контролирующий уровень сахара и холестерина в крови. Но яблоки ночью плохо перевариваются, а значит, провоцируют повышенную кислотность.Крестоцветные овощи. Цветная и белокочанная капуста, брокколи и сельдерея богаты витаминами, но содержат большое количество нерастворимой клетчатки, которая очень долго переваривается. Тем самым вы перегружаете желудочно-кишечного систему во время ночного отдыха.Орехи. Фисташки, миндаль, грецкие орехи помогут поддерживать нормальное кровяное давление и укреплять здоровье сердца. Но в них много жиров и калорий, что может способствовать увеличению веса, если употреблять орехи в неправильное время суток.Тёмный шоколад. В нём высокое содержание антиоксидантов, что замедляет старение и уменьшает риск болезней сердца. Но в шоколаде также содержится кофеин, повышающий уровень бодрствования. Это не лучший продукт для тех, кто хотел бы поспать.