Повседневные действия, способные заменять собой занятия спортом
Многие знают, насколько важны упражнения в повседневной жизни, но не всегда есть возможность выделить время на занятия спортом. Однако проблема легко решается. Специалисты Сиднейского университета установили в недавнем исследовании, что даже короткие, более или менее случайные повседневные действия имеют большое значение для здоровья сердечно-сосудистой системы.
Научные эксперты констатируют, что
«спорадические физические нагрузки, такие как подъем по лестнице или ношение сумок с покупками вполне сопоставимы с укрепляющим здоровье эффектом интервальных тренировок, в которых короткие периоды интенсивной физической активности чередуются с отдыхом».
По мнению ученых, для положительного воздействия на здоровье достаточно от 30 секунд до 2 минут интенсивных упражнений от трех до пяти раз в день. Следующие повседневные действия, в свою очередь, способны заменять собой занятия спортом.
Вместо лифта подниматься пешком по лестнице, избегать эскалаторов в метро, супермаркетах и т.п.
Во время прогулок быстро ходить пешком, чтобы учащался пульс.
Неся покупки из магазина распределять их вес равномерно между обеими руками, также следя за поддержанием осанки.
Пользуясь общественным транспортом, сходить на две остановки раньше и быстро проходить остаток пути.
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