Повседневные действия, способные заменять собой занятия спортом

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Некоторые повседневные занятия вполне способны заменять собой занятия спортом.Многие знают, насколько важны упражнения в повседневной жизни, но не всегда есть возможность выделить время на занятия спортом. Однако проблема легко решается. Специалисты Сиднейского университета установили в недавнем исследовании, что даже короткие, более или менее случайные повседневные действия имеют большое значение для здоровья сердечно-сосудистой системы.Научные эксперты констатируют, что«спорадические физические нагрузки, такие как подъем по лестнице или ношение сумок с покупками вполне сопоставимы с укрепляющим здоровье эффектом интервальных тренировок, в которых короткие периоды интенсивной физической активности чередуются с отдыхом».По мнению ученых, для положительного воздействия на здоровье достаточно от 30 секунд до 2 минут интенсивных упражнений от трех до пяти раз в день. Следующие повседневные действия, в свою очередь, способны заменять собой занятия спортом.Вместо лифта подниматься пешком по лестнице, избегать эскалаторов в метро, супермаркетах и т.п.Во время прогулок быстро ходить пешком, чтобы учащался пульс.Неся покупки из магазина распределять их вес равномерно между обеими руками, также следя за поддержанием осанки.Пользуясь общественным транспортом, сходить на две остановки раньше и быстро проходить остаток пути.