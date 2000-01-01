Названы правила питания для профилактики инсульта и болезней сердца

Важно питаться правильно и исключить ряд продуктов.Здоровое питание, вместе с регулярными физическими нагрузками или физической активностью, может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Сердечно-сосудистые заболевания являются частой причиной смерти мужчин и женщин. Инсульт — также является очень частой патологией среди взрослого населения. В возникновении этих патологических состояний участвуют многие факторы. Генетическая предрасположенность и сопутствующие заболевания имеют сложный механизм воздействия на сосудистую систему, с этой стороны внести коррективы сложно. Но мы все можем сделать каждый свой день более активным и скорректировать рацион питания.Каким продуктам надо отдавать предпочтение?Фрукты и овощиЕсли половину вашей тарелки будут занимать фрукты и овощи, то это значительно снизит риск сердечно-сосудистых заболеваний.Цельные зернаЦельнозерновые имеют большой спектр полезных составляющих. Их выбрать можно в каждом магазине, с этим не возникнет трудностей.Обезжиренные или нежирные молочные продукты.К ним относятся молоко, соевые напитки обогащенные кальцием, творог, йогурт и другие молочные продукты.Морепродукты, мясо птицы без кожи, фасоль, яйца и несоленые орехи.Какие продукты я должен ограничить, чтобы снизить риск сердечных заболеваний и инсульта?Вы должны ограничить:Насыщенные жирыНасыщенные жиры обычно содержатся в пицце, мороженом, жареной курице, многих пирожных и печенье, беконе и гамбургерах. Проверьте этикетку на продуктах питания на наличие насыщенных жиров. Менее 10% наших ежедневных калорий должно приходиться на насыщенные жиры.Транс-жирыОни содержатся в основном в хлебобулочных изделиях, закусках, жареной пище и маргарине. Управление по контролю за продуктами и лекарствами принимает меры по удалению искусственных транс-жиров из нашего рациона питания из-за их риска для здоровья сердца. Проверьте этикетку на пищевых продуктах и выберите продукты без транс-жиров.ХолестеринХолестерин содержится в продуктах животного происхождения, таких как бекон, колбаса, цельное молоко, сыр из цельного молока, мороженое, гамбургеры. Фрукты и овощи не содержат холестерина. Стоит отметить, что в незначительном количестве холестерин не навредит нашему организму.Добавление сахараТакие продукты, как фрукты и молочные продукты, содержат природный сахар. Но вы должны ограничить употребление продуктов, которые содержат слишком много сладкого сиропа, карамели и крема. К ним относятся газированные напитки, спортивные напитки, пирожные, конфеты и мороженое. Проверьте этикетку на пищевых продуктах на наличие добавленных сахаров и ограничьте количество пищи, которую вы едите с добавленными сахарами.Какое количество калорий оптимальное?Количество калорий, которые вы должны есть каждый день, зависит от вашего возраста, пола, размера тела, физической активности и других факторов.Например, женщина в возрасте от 31 до 50 лет, которая имеет нормальный вес и умеренно активна (получает 30 минут упражнений в большинство дней недели), должна есть и пить около 2000 калорий ежедневно, чтобы поддерживать свой вес. Чтобы найти свой индивидуальный ежедневный лимит калорий, используйте специальные приложения на телефоне.Полезно ли есть морепродукты для сердечно-сосудистой системы?Да, морепродукты содержат тип жира, называемый омега-3 жирными кислотами. Исследования показывают, что достаточное потребление морепродуктов с омега-3 жирными кислотами в неделю может снизить риск смерти от сердечных заболеваний.Морепродукты, которые являются лучшими источниками омега-3 жирных кислот, включают:ЛососьФорельСкумбрияАнчоусСардинаНежирная рыба (например, треска и сом) содержит меньше омега-3 жирных кислот.С помощью рационального питания можно обеспечить и сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы. Регулярная физическая нагрузка в умеренном количестве поможет корректировать обменные процессы. Важно всегда помнить о водном балансе и здоровом сне. При возникновении патологических симптомов и при ухудшении самочувствия необходимо сразу обращаться к врачу. Своевременная медицинская помощь является неотъемлемой составляющей в сохранении здоровья.