Медики рассказали, чем опасен дефицит йода в организме и в каких продуктах его искать

Это распространенная проблема.Йод является одним из важнейших микроэлементов, который участвует в синтезе гормонов щитовидной железы. Йод влияет практически на все в нашем организме, от роста, обмена веществ до скорости биохимических реакций. Однако большинство населения может столкнуться с развитием его дефицита. Это особенно касается территориальной части, а именно чем дальше от моря, где местные продукты богатые йодом, тем вероятнее развитие дефицита.Йододефицит — это нарушение для которого характерно развитие недостаточного количества йода в организме.Обеспечение йодом особенно важно у беременных и мам, которые кормят грудью, поскольку его дефицит может привести к необратимым последствиям в физическом и психологическом развитии ребенка. Для подростков низкий уровень йода может отразиться на периоде обучения: внимание и концентрация снижается, возникает быстрая утомляемость и перепады настроения.Заметим, что в зону риска развития йододефицита входят лица старше 40 лет работа которых связана с вредным производством; в анамнезе есть заболевания щитовидной железы, сахарный диабет.Так сколько необходимо йода в организме для нормального функционирования? Суточное количество микроэлемента будет зависеть от возраста (детям до 12 лет — 90 — 120 мкг/день, для взрослых — 150 мкг йода в день, беременным и женщинам в период лактации необходимо 200 — 250 мкг/сут).Какие факторы влияют на развитие йододефицита?Основными причинами развития нарушения выступает природный фактор, то есть проживание на территориях, не имеющих необходимых запасов йода в недрах земли и рацион человека, когда употребляемые пищевые продукты не содержат необходимого микроэлемента.Какие симптомы указывают на развитие йоддефицита?Проблема йододефицита заключается в том, что в начале, когда нехватка минимальная — отсутствуют какие-либо симптомы. Состояния, что возникают, являются достаточно общими, которые могут осложнить диагностирования. Так у больного возникают жалобы на:быструю утомляемость;депрессивное состояние;ухудшение памяти;бледная и сухая кожа.Последствия дефицита йода в организме есть достаточно серьезными, от проблем с вынашиванием беременности до развития гипотиреоза, кретинизма и др.Диагностика и лечениеОсновным методом диагностики, что будет указывать на нарушение содержания йода в организме является проведение лабораторного анализа мочи. Так получения результатов йодурии более 100 мкг/л свидетельствует об отсутствии дефицита йода.Важно понимать, что такое явление как йододефицит может стать причиной многих заболеваний щитовидной железы, установить которые можно при проведении УЗИ. Поэтому подчеркиваем важность проведения диагностики и в профилактических целях — это даст возможность убедиться в том, что щитовидная железа нормально функционирует и не увеличилась в размерах. Очень часто увеличенная щитовидная железа указывает на развитие йододефицита через ее максимальную возможность получить йод из крови!Основным методом борьбы с йододефицитом является внесение изменений в рацион человека. При необходимости врачом эндокринологом будут назначаться специальные препараты йода.Относительно пищевых продуктов, имеющих в своем составе йод, то к ним относятся:морская капуста (употреблять рекомендуется не более чем раз в неделю);кальмары;белая рыба;салат чука;клюква.Врачи рекомендуют употреблять йодированную каменную соль для приготовления ежедневных блюд (5-6 г/сут). Также рекомендуем для улучшения работы щитовидной железы и предотвращения йододефицита пройти курс лечения препаратом «Цистозирам». В его основу входят природные компоненты, среди которых есть и бурые водоросли. Однако перед прохождением курса обязательно проконсультируйтесь с врачом о возможных побочных эффектах.Свести к минимуму развитие заболеваний, связанных с дефицитом йода возможно. Главное прислушиваться к советам специалистов, разнообразить свой рацион необходимыми продуктами и проходить профилактические осмотры.