Невролог поделилась способами восстановления обоняния после COVID-19

27 апреля в мире отмечают День обоняния, поэтому врач-невролог высшей квалификационной категории АО "Медицина" Галина Чудинская рассказала, как восстановить утраченный после перенесенного COVID-19 нюх.Человеческое обоняние не такое развитое, как обоняние некоторых животных, но люди, тем не менее, могут распознавать более одного триллиона (!) разных ароматов. Обоняние — важный инструмент для изучения окружающего мира, поэтому утрата этого чувства сулит серьезные неудобства.Люди стали обращать более пристальное внимание на способность чувствовать запахи после пандемии COVID-19. Коронавирус нового типа может провоцировать массу неврологических осложнений, и потеря обоняния (частичная или полная) — одна из самых распространенных проблем, с которыми сталкиваются люди, преодолевшие COVID-19."Ученые пока что не в полной мере изучили, как глубоко может проникать в нервную систему новый коронавирус. Но мы знаем, что многие перенесшие болезнь люди сталкиваются с потерей обоняния. Если такое осложнение сохраняется более месяца, то можно ускорить восстановление нервной системы при помощи медицинских средств. Например, невролог может назначить транслингвальную стимуляцию "Брейн-Порт", ускоряющую восстановление обонятельной системы. В некоторых случаях технология позволяет вернуться в мир запахов и ароматов всего за две недели", — порекомендовала Чудинская.