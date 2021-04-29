Нелюбовь к кофе может объясняться наследственными проблемами сердца и сосудов

Наследственные заболевания сердечно-сосудистой системы могут повлиять на то, что у человека возникнет нелюбовь к кофе.Журнал American Journal of Clinical Nutrition опубликовал данные исследования, проведенного австралийскими учеными, изучавшими природу восприимчивости к кофе. Научные специалисты заключили, что пристрастие или нелюбовь к этому напитку могут объясняться проблемами сердца и сосудов, то есть,«люди с наследственными заболеваниями сердечно-сосудистой системы, как правило, подсознательно избегают кофе».Люди, обладающие генетически хорошим состоянием сосудов и сердца обычно любят кофе, могут пить его в большом количестве, не испытывая дискомфорта.Учеными были проанализированы данные 390 435 человек возрастом от 39 до 73 лет. Они учитывали привычки, связанные с потреблением кофе, в соотношении показателями артериального давления, сердечных сокращений. В результате своего анализа исследователи резюмировали: то, насколько здоровой является сердечно-сосудистая система у человека, влияет на его отношение к кофе и потребление. Пьющие много кофе имеют более сильную устойчивость к кофеину, и«по количеству выпиваемого кофе косвенно можно судить о здоровье сердца и сосудов».В частности, полагают ученые, нелюбовь к кофе может говорить о наследственной подверженности гипертонии.